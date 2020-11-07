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Общество

Жителей Пензы разочаровало новое освещение подвесного моста

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Два дня потребовалось бригаде рабочих, чтобы вернуть освещение подвесного моста. Систему снимали полностью, проводили диагностику, меняли лампы в фонарях, ликвидировали разрывы кабеля.

Путешествия по путепроводу доставляли горожанам неудобство больше недели, и вот мост Дружбы в темное время суток опять засиял огнями.

«Стало лучше», - признала пензячка.

Однако вновь не все довольны. Многие надеялись, что фонари с моста исчезли не случайно - путепровод готовят к обновлению. И люди разочарованы тем, что система освещения осталась той же, что была до покраски конструкции.

«Свет тусклый! Для моста в вечернее время зимой его мало», - заявила горожанка.

«Видно все, но можно бы и посветлее», - согласился молодой человек.

Вид моста Дружбы в темноте все же станет другим. Здесь сделают подсветку, только это произойдет уже не в 2020 году. Пока готов только проект.

И тогда красный мост станет украшением новой набережной в любое время суток.

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Гость||

Епь

Гость||

Х..@ за многие миллионы! Скоро эти "благоустроители" уже блеванут, хотя бы, от своих "творений"? А лучше от пинков вертухаев!

Имя: Гость
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