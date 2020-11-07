А. Никишин: Опасности заразиться в очереди к терапевту нет

07.11.2020 | 18:00

«Никакого лечения без осмотра быть не может! Такое исключено по всем медицинским канонам», - заявил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Это относится к тем случаям, когда к пациентам так и не пришли врачи и лечение назначено по телефону.

«Конечно, трудности бывают. Но на данный момент, когда мы видим возникновение проблемы, мы стараемся принять меры, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию. И исправляем, выделяя дополнительный транспорт для обслуживания, чтобы врачи могли ездить до 10 часов вечера», - уточнил Александр Никишин.

Также работа по вызовам ведется в субботу и воскресенье.

А вот отслеживать состояние пациентов по телефону в период лечения вполне допустимо. К делу привлекли студентов старших курсов медицинского института.

Есть еще одна проблема, которая волнует пензенцев: при закрытии больничного листа, чтобы попасть на прием к врачу, приходится сидеть по несколько часов в очереди. Те, кто приходит после ОРВИ, боятся заразиться от переболевших COVID-19. Есть и другая категория посетителей - им просто нужна справка от терапевта, например для поездки в санаторий.

И весь человеческий поток вынужден собираться в одном коридоре.

«Опасности заразиться нет, потому что на закрытие больничных листов приходят уже здоровые люди. Опасаться, что среди них окажутся больные ковидом, не надо. Когда мы закрываем больничный лист, мы считаем, что человек уже не заразный, поэтому можно смело приходить в лечебное учреждение», - заверил Александр Никишин.

Также в регионе начинают обеспечивать бесплатными лекарствами тех, кто находится на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции. Предполагается, что доставку будут осуществлять волонтеры.