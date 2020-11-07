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Общество

А. Никишин: Опасности заразиться в очереди к терапевту нет

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«Никакого лечения без осмотра быть не может! Такое исключено по всем медицинским канонам», - заявил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Это относится к тем случаям, когда к пациентам так и не пришли врачи и лечение назначено по телефону.

«Конечно, трудности бывают. Но на данный момент, когда мы видим возникновение проблемы, мы стараемся принять меры, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию. И исправляем, выделяя дополнительный транспорт для обслуживания, чтобы врачи могли ездить до 10 часов вечера», - уточнил Александр Никишин.

Также работа по вызовам ведется в субботу и воскресенье.

А вот отслеживать состояние пациентов по телефону в период лечения вполне допустимо. К делу привлекли студентов старших курсов медицинского института.

Есть еще одна проблема, которая волнует пензенцев: при закрытии больничного листа, чтобы попасть на прием к врачу, приходится сидеть по несколько часов в очереди. Те, кто приходит после ОРВИ, боятся заразиться от переболевших COVID-19. Есть и другая категория посетителей - им просто нужна справка от терапевта, например для поездки в санаторий.

И весь человеческий поток вынужден собираться в одном коридоре.

«Опасности заразиться нет, потому что на закрытие больничных листов приходят уже здоровые люди. Опасаться, что среди них окажутся больные ковидом, не надо. Когда мы закрываем больничный лист, мы считаем, что человек уже не заразный, поэтому можно смело приходить в лечебное учреждение», - заверил Александр Никишин.

Также в регионе начинают обеспечивать бесплатными лекарствами тех, кто находится на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции. Предполагается, что доставку будут осуществлять волонтеры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А вы уже на 100% уверены, что больничный закроете, так что ли? Вот у меня родственника и выперли на работу, а по КТ поражение легких более 30%, как выяснилось через несколько дней. Молодцы, браво.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это относится к тем случаям, когда к пациентам так и не пришли врачи и лечение назначено по телефону.
А как же вот это?

Таким образом, по словам Никишина, для определения тактики лечения обязательно личное присутствие медработника. По телефону осуществляется лишь сопровождение.

Кроме того, он назвал ошибочными решения, когда медработники назначают лекарства по телефону.

«Это неправильно изначально. Я не могу комментировать, когда принимаются неправильные решения. Если такая ситуация возникает, всегда есть старший терапевт поликлиники, к которому пациент может обратиться. Так не должно быть!» - подчеркнул врио министра.

Гость||

Темнит докторишка, что нет опасности! Несерьёзно!

Гость||

Такую дурь я еще не читал

Гость||

Это существо по ошибке именуемое врачом просто несущая бред говорящая обезьяна, чудо эволюции буртасского естественного отбора чинушьей иерархии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Когда мы закрываем больничный лист, мы считаем, что человек уже не заразный
А другие врачи считают, что человек, переболевший ковидом, еще 20 дней может быть опасен для окружающих.

Гость||

Разумеется, именно там опасности нет.

Очень полезный и избирательный "вирус" вообще.

Новый коронавирус особенно свирепствует строго с 22 до 6 утра - поэтому на это время надо закрыть бары и магазины.

Новый коронавирус опасен на политических митингах и шествиях, но сразу теряет свои губительные свойства на слушаниях по застройке или предвыборных акциях единороссов типа "дня города".

Новый коронавирус относится ко второму классу патогенности и мегасмертелен, но отлично побеждается обычной тряпочкой на ротовой щели.

Старики 65+ должны сидеть на изоляции - но чиновники 65+ не должны, им "беречь ся" не надо))

И так далее.

Вы совсем народ за кредитонв держте, гаспада? Ну-ну

Гость||

Продлить больничный не могу,врач по вызову не приходит,идти в поликлинику в очередь или нет не знаю,(2 недели самоизоляции),из больницы выписали на амбулаторное лечение

Гость||

...за кретинов...

Гость||

Гость писал(a):

может быть опасен для окружающих
Спокойно здороваюсь за руку с "больными стрррашшшным ковидом". Мне они почему то не опасны)))

Имя: Гость
Комментарий:

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