Жительница Бековского района лишила трех детей долей в доме

Прокуратура выявила факт нарушения прав несовершеннолетних жительницей Бековского района. Женщина - мать троих детей: старший учится в среднем звене школы, средний - младшеклассник, а младший еще не достиг школьного возраста.
В 2017 году она за счет материнского капитала погасила долг по договору займа на покупку дома в селе Анучино Каменского района, но переезжать туда не стала и при этом не выделила детям доли в собственности, хотя по закону должна была это сделать.
Прокурор Бековского района обратился с иском в суд с требованием обязать женщину зарегистрировать право общей долевой собственности детей в купленном жилье. Иск был полностью удовлетворен. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура района.
«Кроме того, предполагается ответственность матери за содержание собственности детей в надлежащем состоянии», - отметила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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Почему доли на несовершеннолетних детей облагаются госпошлиной? Отмените эти грабительские госпошлины на детей, тогда все будут права выделять. А по 2000 с лишним тысячи на каждого ребенка это половина чьей-то зарплаты.