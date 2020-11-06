Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|10:22
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Общество

УФАС о ценах на проезд: Обращения от чиновников не поступали

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В региональное УФАС РФ не поступали обращения Управления транспорта и связи Пензы и городской администрации по факту повышения стоимости проезда. Об этом антимонопольщики заявили вечером в четверг, 5 ноября.

В УФАС уточнили, что в их адрес пришел запрос от СМИ, а также обращение гражданина по вопросу возможного нарушения транспортными компаниями и должностными лицами управления транспорта и связи федерального закона «О защите конкуренции».

«В настоящий момент Пензенским УФАС России направлен запрос в управление транспорта и связи с целью получения информации о транспортных компаниях, направивших уведомления, а также запросы в транспортные компании г. Пензы с целью выяснения обоснованности повышения цены на проезд в общественном транспорте города Пензы в ноябре 2020 года.

В случае выявления нарушения антимонопольного законодательства Пензенским УФАС России будут приняты меры антимонопольного реагирования», - сообщили в пресс-службе управления.

Группы компаний «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6») намерены повысить стоимость проезда с 14 ноября на маршрутах № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82с, 85, 89, 73, 93.

Они предлагают поднять цену за билет в автобусах до 27 рублей, в маршрутках - до 32.

Администрация Пензы заявила, что постарается не допустить увеличения, но признала: законных оснований для его запрета нет.

Мэрия запросила у транспортных компаний обоснование решения о повышении стоимости проезда. Однако по состоянию на 10:00 5 ноября ответ ни от «Дилижанса», ни от «Меркурия» так и не поступил.

«Ведомством направлено обращение в органы прокуратуры Пензенской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий», - пояснили в пресс-службе мэрии 5-го числа.

6-го числа информацию уточнили: «Обращение подготовлено и будет доставлено в региональное УФАС России 6 ноября».

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Гость||

Туш. Занавес.

Гость||

Согласно п. 3.8.5 Постановления Администрации г. Пензы от 31.12.2015 N 2308 "Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживании населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы", перевозчики обязаны письменно информировать Уполномоченный орган не позднее чем за 15 дней до даты введения в действие решения об изменении тарифов на регулярные перевозки. Перевозчик вправе принять решение об изменении тарифов на регулярные перевозки не ранее чем через один год после введения в действие предыдущего решения об изменении тарифа. Устанавливаемый тариф не может выше размера предыдущего тарифа более чем на показатель уровня инфляции, сложившегося за календарный год, предшествующий дате введения вновь устанавливаемого тарифа.

Таким образом, тариф может быть изменен исключительно на показатель инфляции. Так, на сентябрь 2020 г. показатель годовой инфляции равен 3,67 %. Следовательно, тариф может быть повышен максимально на 1 рубль.

Гость||

Сколько там срок реагирования в соответствии с законодательством? 30 дней? Ждите ответа как соловей лета.

Гость||

ахахахххахах!

Гость||

ПОЧЕМУ УФАС МОЛЧИТ ПО ПОВОДУ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА КАПРЕМОНТ?

Гость||

Это Пенза, господа

Гость||

а почему нет ответа о повышении тарифов на кап.ремонт с 7.5 руб за кв.метр до 9.5руб? Это антинародное постановление.В стране годовая инфляция меньше 4%, максимальные индексы повышения услуг жкх, утвержденные правительством не более 5% в год.Повышение стоимости ЖКУ не должно быть выше уровня инфляции, указывал Д.Медведев в своем постановлении. Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.11.2020 10:00|

ПОЧЕМУ УФАС МОЛЧИТ ПО ПОВОДУ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА КАПРЕМОНТ?

УФАС ведь тоже хочет жить....

Гость||

Все, что сказочный из бункера раздал народу по весне он с лихвой соберет по осени, это было известно сразу и так он делал все 20 лет.

Гость||

Пусть повышают. Итак, дёшево катаетесь. Может, пенсы меньше шататься без дела будут

Гость||

Все, что сказочный из бункера раздал народу... Так досталось не всем от той раздачи, а драть то со всех будут...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В региональное УФАС РФ не поступали обращения Управления транспорта и связи Пензы и городской администрации по факту повышения стоимости проезда. Об этом антимонопольщики заявили вечером в четверг, 5 ноября.
penzainform.ru писал(a):
Мэрия запросила у транспортных компаний обоснование решения о повышении стоимости проезда. Однако по состоянию на 10:00 5 ноября ответ ни от «Дилижанса», ни от «Меркурия» так и не поступил.

«Ведомством направлено обращение в органы прокуратуры Пензенской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий», - пояснили в пресс-службе мэрии 5-го числа.

так направляли или нет?

Имя: Гость
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