УФАС о ценах на проезд: Обращения от чиновников не поступали

06.11.2020 | 09:34

В региональное УФАС РФ не поступали обращения Управления транспорта и связи Пензы и городской администрации по факту повышения стоимости проезда. Об этом антимонопольщики заявили вечером в четверг, 5 ноября.

В УФАС уточнили, что в их адрес пришел запрос от СМИ, а также обращение гражданина по вопросу возможного нарушения транспортными компаниями и должностными лицами управления транспорта и связи федерального закона «О защите конкуренции».

«В настоящий момент Пензенским УФАС России направлен запрос в управление транспорта и связи с целью получения информации о транспортных компаниях, направивших уведомления, а также запросы в транспортные компании г. Пензы с целью выяснения обоснованности повышения цены на проезд в общественном транспорте города Пензы в ноябре 2020 года.

В случае выявления нарушения антимонопольного законодательства Пензенским УФАС России будут приняты меры антимонопольного реагирования», - сообщили в пресс-службе управления.

Группы компаний «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6») намерены повысить стоимость проезда с 14 ноября на маршрутах № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82с, 85, 89, 73, 93.

Они предлагают поднять цену за билет в автобусах до 27 рублей, в маршрутках - до 32.

Администрация Пензы заявила, что постарается не допустить увеличения, но признала: законных оснований для его запрета нет.

Мэрия запросила у транспортных компаний обоснование решения о повышении стоимости проезда. Однако по состоянию на 10:00 5 ноября ответ ни от «Дилижанса», ни от «Меркурия» так и не поступил.

«Ведомством направлено обращение в органы прокуратуры Пензенской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий», - пояснили в пресс-службе мэрии 5-го числа.

6-го числа информацию уточнили: «Обращение подготовлено и будет доставлено в региональное УФАС России 6 ноября».