Озвучены подробности о новых зараженных COVID-19 пензенцах

06.11.2020 | 12:37

В числе 175 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 17 детей в возрасте 10 месяцев, 2, 4 (двое), 9 (трое), 10, 12 (двое), 14 (двое), 15 (трое), 16 и 17 лет.

Эти данные региональный оперативный штаб озвучил в пятницу, 6 ноября.

109 инфицированных - жители Пензы, 20 - Пензенского района, 10 - города Заречного, 8 - Мокшанского района, 6 - Каменского, 5 - Шемышейского, по 3 - Спасского, Бессоновского и Нижнеломовского, по 2 - Лунинского, Башмаковского и Белинского, по 1 - Пачелмского и Кузнецкого.

Под наблюдением сейчас находится 6 618 человек, снято с него 41 296. За сутки на коронавирус обследовали 3 393 жителя региона.

Общее число заболевших за все время - 16 266, в том числе 1 050 несовершеннолетних. 11 713 человек выздоровели, 196 скончались.