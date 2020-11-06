«Горводоканал» оперативно устранил утечку на улице Суворова

06.11.2020 | 09:32

В четверг, 5 ноября, в районе дома № 154 на улице Суворова произошла утечка на водопроводе диаметром 300 мм.

«Соответствующая заявка поступила в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» в 19:05. На место незамедлительно отправилась аварийная бригада для организации ограждения полосы и производства аварийно-восстановительных работ», - рассказали в пресс-службе организации.

В домах № 151, 157, 169, 196а и 150-180 на Суворова, а также № 21а на Коммунистической отключили водоснабжение.

За ночь все аварийно-восстановительные работы были оперативно завершены. Специалисты заменили аварийный участок чугунного трубопровода протяженностью 3 метра, провели земляные работы и отсыпку щебнем.

К 5:00 водоснабжение в этом микрорайоне было полностью восстановлено, в 7:00 открылось движение по полосе, на которой велись работы.

В пятницу, 6 ноября, на данном участке уложат первый слой нового асфальтового покрытия.