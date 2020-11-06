49 жителей Кузнецка лечатся от коронавируса амбулаторно

06.11.2020 | 13:09

В Кузнецке за все время пандемии зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Камиль Салихов на заседании в местной мэрии.

Поликлиники и больницы во втором по численности населения городе Пензенской области работают в штатном режиме. В МРБ развернули 50 инфекционных коек, которые заполняют по мере выписки пациентов.

«На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находится 28 человек - это пациенты с легкой формой заболевания. Среди детского населения на амбулаторном лечении находится 21 человек», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Что касается внебольничной пневмонии, то на последней неделе отметили рост количества случаев - 39. В 2019 году в этот период пневмония не регистрировалась вообще. Кроме того, на неделе выявили 600 заболевших ОРВИ - на 190 меньше, чем в предыдущие семь дней.

«На карантине находится одна группа колледжа электронных технологий», - пояснили в пресс-службе.