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Общество

49 жителей Кузнецка лечатся от коронавируса амбулаторно

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В Кузнецке за все время пандемии зарегистрировали 280 случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Камиль Салихов на заседании в местной мэрии.

Поликлиники и больницы во втором по численности населения городе Пензенской области работают в штатном режиме. В МРБ развернули 50 инфекционных коек, которые заполняют по мере выписки пациентов.

«На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находится 28 человек - это пациенты с легкой формой заболевания. Среди детского населения на амбулаторном лечении находится 21 человек», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Что касается внебольничной пневмонии, то на последней неделе отметили рост количества случаев - 39. В 2019 году в этот период пневмония не регистрировалась вообще. Кроме того, на неделе выявили 600 заболевших ОРВИ - на 190 меньше, чем в предыдущие семь дней.

«На карантине находится одна группа колледжа электронных технологий», - пояснили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В СТАТИСТИКЕ НЕТ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.11.2020 13:21|

В СТАТИСТИКЕ НЕТ!!!

В статистике 138. Причём всегда. Уже не одупляют когда нужно называть цифры, а когда нельзя. Тоже замотанные только страхом за персональный кабинет.

Гость||

Пока мне через 2 недели сообщили о положительном тесте на ковид, я уже вылечился (лечили от пневмонии), истратил на лечение более 3,5 тыс., какие теперь бесплатные лекарства?

Имя: Гость
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