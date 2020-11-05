В Пензенской области построят новый Казанский собор

05.11.2020 | 10:48

В Пензенской области появится еще один Казанский собор. Место под его строительство освятили 4 ноября в селе Норовка Нижнеломовского района, на территории Богородице-Казанского мужского монастыря.

«После поздней литургии насельники и прихожане обители крестным ходом прошли к месту закладки нового храма, который будет возведен к юго-востоку от существующих зданий», - сообщили представители Пензенской епархии.

По словам и. о. наместника монастыря иеромонаха Феодора, по праздничным и воскресным дням, особенно летом, имеющийся Казанский храм, построенный в 2004 году, не вмещает всех желающих. В связи с этим возникла необходимость в новом здании. Когда его достроят, прежний храм будет использоваться для братской молитвы.

Эскизный проект нового собора выполнен архитектором Т. А. Тимофеевым из Москвы. Сооружение будет трехпрестольным. Местность здесь болотистая, и для строительства понадобится вбить 98 свай. Первые уже завезли на стройплощадку. Площадь здания составит более 400 кв. м (ширина 21 м, длина 23 м, высота чуть больше 18 м).