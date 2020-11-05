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Общество

В Пензенской области построят новый Казанский собор

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В Пензенской области появится еще один Казанский собор. Место под его строительство освятили 4 ноября в селе Норовка Нижнеломовского района, на территории Богородице-Казанского мужского монастыря.

«После поздней литургии насельники и прихожане обители крестным ходом прошли к месту закладки нового храма, который будет возведен к юго-востоку от существующих зданий», - сообщили представители Пензенской епархии.

По словам и. о. наместника монастыря иеромонаха Феодора, по праздничным и воскресным дням, особенно летом, имеющийся Казанский храм, построенный в 2004 году, не вмещает всех желающих. В связи с этим возникла необходимость в новом здании. Когда его достроят, прежний храм будет использоваться для братской молитвы.

Эскизный проект нового собора выполнен архитектором Т. А. Тимофеевым из Москвы. Сооружение будет трехпрестольным. Местность здесь болотистая, и для строительства понадобится вбить 98 свай. Первые уже завезли на стройплощадку. Площадь здания составит более 400 кв. м (ширина 21 м, длина 23 м, высота чуть больше 18 м).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость||

В церквях Пензы не протолкнуться. Нужно построить еще?

Гость||

А то, что детское отделение онкологии не вмещает всех болеющих, никого не интересует.

Гость||

люди голодуют. а тут какие деньги пойдут, РОССИЮ умом не понять.

Гость||

Новую больницу? Зачем. По всей стране полно заброшенных храмов, почему забросили, почему не восстанавливают, а строят новые?

Гость||

то есть больниц не будет, будут храмики?

Тогда давайте всех, кто с крестиком придет в больницы - отправлять на лечение в храмики!

Гость||

сколько сектантов на фото!

И все нарушители! Явно большинство 65+, все без масок, все ближе чем на 1,5 друг от друга.

Где полиция?!

Штрафы на участников этой акции и организаторов!

Гость||

05.11.2020 11:09|

А то, что детское отделение онкологии не вмещает всех болеющих, никого не интересует

Зачем, фейкковид на первом месте. Дети подождут, кому нужны чужие дети!

Гость||

Это просто ....Не может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов земля российская рожать...причину см.выше...

Имя: Гость
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