Производителя полуфабрикатов в Пензе оштрафовали на 500 тыс.

05.11.2020 | 08:51

В Пензе компания, занимающаяся производством и торговлей мясными полуфабрикатами, заплатила штраф за коррупционное нарушение.

«Установлено, что генеральный директор ООО «Дмитриевские полуфабрикаты», действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, с 2017 года регулярно перечислял на банковскую карту ветеринарного врача ГБУ «Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных» денежные средства за незаконное бездействие в пользу этого юридического лица», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщина незаконно выдавала организации ветеринарные свидетельства и справки, в том числе в нерабочее время, не проверяя качество продукции и условия производства и хранения.

Прокуратура Октябрьского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал организацию на 500 тыс. руб.

В отношении ветеринарного врача возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Расследование пока не завершено.