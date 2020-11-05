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Общество

Производителя полуфабрикатов в Пензе оштрафовали на 500 тыс.

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В Пензе компания, занимающаяся производством и торговлей мясными полуфабрикатами, заплатила штраф за коррупционное нарушение.

«Установлено, что генеральный директор ООО «Дмитриевские полуфабрикаты», действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, с 2017 года регулярно перечислял на банковскую карту ветеринарного врача ГБУ «Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных» денежные средства за незаконное бездействие в пользу этого юридического лица», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщина незаконно выдавала организации ветеринарные свидетельства и справки, в том числе в нерабочее время, не проверяя качество продукции и условия производства и хранения.

Прокуратура Октябрьского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал организацию на 500 тыс. руб.

В отношении ветеринарного врача возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Расследование пока не завершено.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да это делается уже давно, с тех пор ,как стали существовать частные предприятия по изготовлению мясных полуфабрикатов. А тут,наверное кому то было отказано в такой услуге,вот и выплывает все наружу. Ничего нового и удивительного.

Гость||

Пельмени хоть вкусные?

Гость||

У нас учителя тоже директору ежемесячно перечисляют так называемые премии и наличкой отдают

Имя: Гость
Комментарий:

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