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Общество

Повышение цен на проезд: мэрия обратилась в прокуратуру и УФАС

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Жители Пензы, обеспокоенные увеличением цен на проезд в общественном транспорте, начали присылать в редакцию PenzaInform.ru фотографии объявлений, уже вывешенных перевозчиками в маршрутках и автобусах.

В них о повышении тарифа сообщается как о данности, из чего может следовать, что вопрос уже решен.

О намерении транспортных компаний с 14 ноября поднять цены за билет в автобусах до 27 рублей, в маршрутках до 32 сообщалось 3 ноября. Администрация Пензы тогда уточняла, что прорабатывает варианты дальнейших действий и постарается не допустить увеличения стоимости.

«У транспортных компаний запрошено обоснование решения о повышении стоимости проезда. Кроме того, изучается возможность перехода на регулируемые тарифы и частичного субсидирования расходов перевозчиков, чтобы сохранить стоимость проезда на прежнем уровне», - поясняли тогда в пресс-службе мэрии.

Однако по состоянию на 10:00 5 ноября обоснований ни от «Дилижанса», ни от «Меркурия» так и не поступило.

«Законных оснований запретить повышение у администрации города и Управления транспорта и связи г. Пензы нет, в связи с чем ведомством направлено обращение в органы прокуратуры Пензенской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий», - добавили в пресс-службе 5-го числа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Законных оснований запретить повышение у администрации города и Управления транспорта и связи г. Пензы нет
Ну на нет и суда нет...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Законных оснований запретить повышение у администрации города и Управления транспорта и связи г. Пензы нет
Ну вышесказанное и подтвердят. К чему эта имитация бурной деятельности?

Гость||

Хавай быдло! Вы за это голосовали.

Гость||

С КАПРЕМОНТОМ ПУСТЬ ОБРАТИТСЯ

Гость||

Только год назад махом аж на 7 рублей повышали! Им все мало,мало.

Гость||

Весной еще обещали сделать регулируемыми. А воз и ныне там. Так дойдем до 50р.за одну поездку. Власть бездействует!!!

Гость||

Гость писал(a):

С КАПРЕМОНТОМ ПУСТЬ ОБРАТИТСЯ
На гребернатора?

Гость||

Гость писал(a):

Только год назад махом аж на 7 рублей повышали! Им все мало,мало.
Всегда мало.

Гость||

Гость писал(a):

быдло! Вы за это голосовали.
И снова проголосуем, без проблем. А ты скачи мимо.

Гость||

Как играют в футбол, молодцы..В место мяча ,работа.

Гость||

Гость писал(a):

Власть бездействует!!!
Так было всегда.

Гость||

В период пандемии и сложной ситуации цены повышать это преступление.

Гость||

Гость писал(a):

Законных оснований запретить повышение у администрации города и Управления транспорта и связи г. Пензы нет

Ну вышесказанное и подтвердят. К чему эта имитация бурной деятельности?

А ты глазки то разуй:

penzainform.ru писал(a):

прокуратуры Пензенской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий

Гость||

Гость писал(a):

В период пандемии и сложной ситуации цены повышать это преступление.
Дай я тя расцалую!

Гость||

Давай!

Имя: Гость
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