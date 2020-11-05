Повышение цен на проезд: мэрия обратилась в прокуратуру и УФАС

05.11.2020 | 11:03

Жители Пензы, обеспокоенные увеличением цен на проезд в общественном транспорте, начали присылать в редакцию PenzaInform.ru фотографии объявлений, уже вывешенных перевозчиками в маршрутках и автобусах.

В них о повышении тарифа сообщается как о данности, из чего может следовать, что вопрос уже решен.

О намерении транспортных компаний с 14 ноября поднять цены за билет в автобусах до 27 рублей, в маршрутках до 32 сообщалось 3 ноября. Администрация Пензы тогда уточняла, что прорабатывает варианты дальнейших действий и постарается не допустить увеличения стоимости.

«У транспортных компаний запрошено обоснование решения о повышении стоимости проезда. Кроме того, изучается возможность перехода на регулируемые тарифы и частичного субсидирования расходов перевозчиков, чтобы сохранить стоимость проезда на прежнем уровне», - поясняли тогда в пресс-службе мэрии.

Однако по состоянию на 10:00 5 ноября обоснований ни от «Дилижанса», ни от «Меркурия» так и не поступило.

«Законных оснований запретить повышение у администрации города и Управления транспорта и связи г. Пензы нет, в связи с чем ведомством направлено обращение в органы прокуратуры Пензенской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий», - добавили в пресс-службе 5-го числа.