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Общество

В Заречном сотрудников МФЦ перевели на работу в больницу

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На помощь зареченским медикам направили сотрудников местного многофункционального центра. С понедельника, 2 ноября, они задействованы в МСЧ-59 при обработке больничных листов.

«В период высокой заболеваемости в поликлинике МСЧ-59 начали скапливаться очереди. Больше часа зареченцам приходилось проводить в поликлинике, чтобы продлить или закрыть больничные листы», - рассказали в местной администрации.

Чтобы сократить время ожидания для пациентов и оптимизировать процесс выдачи документов, службу обработки больничных листов усилили. Сколько человек переведено в МЧС-59, не сообщается.

За время пандемии коронавируса зареченский МФЦ дважды закрывали из-за инфицирования сотрудников: в конце июля и в конце августа. Работу возобновляли после того, как всем работникам делали тесты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

оба-на! а так можно было?

Гость||

а в Пензе так можно?

Гость||

Вот молодцы же! Что ни сделают - все грамотно и для людей.

Гость||

Подруга работает в МФЦ в Пензе-они и так загружены работой!На них все,что можно возложили,а зарплаты небольшие!Пусть им доплачивать за дополнительную работу!Спаси и сохрани всех Господь!

Имя: Гость
Комментарий:

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