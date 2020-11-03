В Заречном сотрудников МФЦ перевели на работу в больницу

03.11.2020 | 09:54

На помощь зареченским медикам направили сотрудников местного многофункционального центра. С понедельника, 2 ноября, они задействованы в МСЧ-59 при обработке больничных листов.

«В период высокой заболеваемости в поликлинике МСЧ-59 начали скапливаться очереди. Больше часа зареченцам приходилось проводить в поликлинике, чтобы продлить или закрыть больничные листы», - рассказали в местной администрации.

Чтобы сократить время ожидания для пациентов и оптимизировать процесс выдачи документов, службу обработки больничных листов усилили. Сколько человек переведено в МЧС-59, не сообщается.

За время пандемии коронавируса зареченский МФЦ дважды закрывали из-за инфицирования сотрудников: в конце июля и в конце августа. Работу возобновляли после того, как всем работникам делали тесты.