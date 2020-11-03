В Пензенской области поставили 162 диагноза COVID-19 за сутки

03.11.2020 | 10:42

В Пензенской области продолжает расти число носителей коронавируса. О количестве новых заболевших сообщил во вторник, 3 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 162 случая заражения. Их общее количество теперь равняется 15 749.

Накануне стало известно о четырех смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области. Скончались мужчина 1980, 1969 и 1941 года рождения, а также женщина 1948-го. Число жертв, о которых сообщил оперштаб, достигло 191.

В России за сутки подтвердилось 18 648 диагнозов в 85 регионах, 4 421 случай (23,7%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Умерли 355 человек.