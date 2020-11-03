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Общество

В Пензенской области поставили 162 диагноза COVID-19 за сутки

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В Пензенской области продолжает расти число носителей коронавируса. О количестве новых заболевших сообщил во вторник, 3 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 162 случая заражения. Их общее количество теперь равняется 15 749.

Накануне стало известно о четырех смертях от коронавирусной инфекции в Пензенской области. Скончались мужчина 1980, 1969 и 1941 года рождения, а также женщина 1948-го. Число жертв, о которых сообщил оперштаб, достигло 191.

В России за сутки подтвердилось 18 648 диагнозов в 85 регионах, 4 421 случай (23,7%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Умерли 355 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не верю этим цифрам

Гость||

Прекратите рисовать!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

зарегистрировано 162 случая заражения.
интересно это масочники или без масочники?

Гость||

А ещё в цыганский театр зовут! Ромалы петь да плясать будут !!!

Гость||

Считают нас за лохов. У нас работают жены и матери в медицине которые рассказывают о совсем других цифрах и совсем не радужной ситуации.

Гость||

Надо провести свекольный спас!

Гость||

Гость писал(a):

и совсем не радужной ситуации.
и что теперь это вирус а не гонорея

Гость||

Гость писал(a):

о совсем других цифрах и совсем не радужной ситуации.
и что теперь и похворать нельзя.

Гость||

Т.е. допустим в день делается 200 тестов, получается каждый день колличество положительных +/- 4, какая поразительная точность в колличестве заболевших и соответственно в колличестве отрицательных т в это люди должны верить?????

Гость||

Пошел спад? Плато миновали?

Гость||

Враньё! В соседних областях растёт количество зараженных, в Пензенской области падает. Ну кто поверит в эту липу...

Гость||

Гость писал(a):

в это люди должны верить?????
а тебе то какая разница хрен с ними кому надо болеют.

Гость||

Вы для кого рисуете? Никто в эти цифры давно не верит.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.11.2020 11:05|

Вы для кого рисуете?

для тебя

Гость||

Эти цифры вообще ничего не значит. Никакого отношения к реальности они уже не имеют.

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Имя: Гость
Комментарий:

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