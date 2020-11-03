В Губернаторском доме встретились представители автономий

03.11.2020 | 20:22

Татарская национально-культурная автономия подготовила ролик к 4 ноября: на видео молодежь демонстрирует народные костюмы. Его разместят в интернете.

Поздравления прозвучали и в Губернаторском доме на встрече представителей правительства с руководителями региональных национально-культурных объединений.

Лариса Рябихина сообщила, что скоро в торжественной обстановке нескольким пензенцам будут вручены заслуженные награды. Речь идет о почетном знаке из серебра «За вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений». Это форма поощрения за укрепление дружбы народов на территории Сурского края.

«То, что вы сегодня делаете, это очень важно и нужно людям. И не только тем, которые проживают, - у нас есть такие, которые вновь прибывают, другие национальности», - отметила врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина.

Руководители автономий рассказали, как справляются со всеми трудностями. Несмотря на пандемию, общественные организации продолжают жить насыщенно и плодотворно, развиваться в разных направлениях: проводят фестивали, конкурсы, издают книги.

«Мы работаем онлайн, работаем в селах, не забываем детей. Очень много ведется работы в образовательном плане. На прошлой неделе мы привезли комплекты учебников из Республики Мордовия», - рассказала председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

В регионе действует система поддержки национально-культурных автономий, к примеру, различные гранты.

На встрече собравшиеся обсудили планы на будущее. Всем хотелось бы провести масштабный фестиваль, но размах и воплощение проектов в реальность зависит от эпидемиологической ситуации.