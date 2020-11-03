В День народного единства в Пензе не будет праздничного митинга

03.11.2020 | 14:55

В связи с эпидемиологической ситуацией в Пензе не будет митинга, посвященного государственному празднику. Об этом сообщили в администрации города.

«Тем не менее для создания праздничной атмосферы 4 ноября на площади Ленина и Фонтанной площади днем будут звучать патриотические песни и поздравления с Днем народного единства», - добавили в пресс-службе мэрии.

28 октября в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 ноября включительно. Необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метра, а также носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

По состоянию на 3 ноября в Пензенской области с начала эпидемии зафиксировано 15 749 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе за минувшие сутки 162, из которых 101 приходится на Пензу.

В 2019 году праздничный митинг «Вместе мы едины» по традиции проходил на Юбилейной площади. В нем участвовало несколько тысяч человек, представлявших все национальности, которые проживают в регионе. Для жителей и гостей областного центра выступили лучшие творческие коллективы.