Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом

02.11.2020 | 14:00

Среди новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области детей нет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил региональный оперативный штаб.

География 164 новых случаев такова: на Пензу пришелся 121 инфицированный, на Пензенский район – 16, на Сердобский - 11, на Бессоновский - 5, на Шемышейский район и город Заречный - по 4, на Малосердобинский район - 2, на Тамалинский - 1.

«Находится под наблюдением - 6 413 человек; снято с наблюдения - 40 414», - уточнили в оперативном штабе.

За выходные на коронавирус проверили 8 768 жителей региона.

С начала распространения COVID-19 им заразились 15 587 человек, в том числе 995 несовершеннолетних. 11 293 выздоровели, 187 ушли из жизни.