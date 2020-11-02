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Общество

Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом

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Среди новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области детей нет. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил региональный оперативный штаб.

География 164 новых случаев такова: на Пензу пришелся 121 инфицированный, на Пензенский район – 16, на Сердобский - 11, на Бессоновский - 5, на Шемышейский район и город Заречный - по 4, на Малосердобинский район - 2, на Тамалинский - 1.

«Находится под наблюдением - 6 413 человек; снято с наблюдения - 40 414», - уточнили в оперативном штабе.

За выходные на коронавирус проверили 8 768 жителей региона.

С начала распространения COVID-19 им заразились 15 587 человек, в том числе 995 несовершеннолетних. 11 293 выздоровели, 187 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

кому нужна эта география?кто это читает?

Гость||

ну ты же читаешь!!!!!

Гость||

Тем более липовая.

Имя: Гость
Комментарий:

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