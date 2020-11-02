Куда чаще всего берут на работу без договора: опрос для пензенцев

02.11.2020 | 10:50

В Пензенской области прокуратура решила выяснить, какие сферы трудовых отношений, по мнению жителей региона, являются наиболее проблемными.

Для этого читателям портала PenzaInform.ru предлагается принять участие в опросе, итоги которого планируется подвести после 30 ноября.

Изучение общественного мнения необходимо для своевременного принятия мер прокурорского реагирования, уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

«Вопросы противодействия теневой занятости находятся на постоянном контроле», - подчеркнула она.