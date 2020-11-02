Куда чаще всего берут на работу без договора: опрос для пензенцев

В Пензенской области прокуратура решила выяснить, какие сферы трудовых отношений, по мнению жителей региона, являются наиболее проблемными.
Для этого читателям портала PenzaInform.ru предлагается принять участие в опросе, итоги которого планируется подвести после 30 ноября.
Изучение общественного мнения необходимо для своевременного принятия мер прокурорского реагирования, уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
«Вопросы противодействия теневой занятости находятся на постоянном контроле», - подчеркнула она.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Тут все сферы,кроме образования и культуры, работают в чёрную без договоров,а проголосовать можно только за одну.Строительство,уж на что Рисан и термодом,крупные компании и то каменщики работают в серую,перевозки дилижанс на 75%,в чёрную з.ту,остальные 25% в серую,торговля,во всех ИП проведены сами хозяева и их жены.Охрана,тоже самое если не гбр,а частник, а это школы и сады,то скорее всего работают без договора