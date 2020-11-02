Губернатор предложил проводить диспансеризацию ковидным больным

02.11.2020 | 09:42

Темпы диспансеризации в Пензенской области снижены. Это признал врио министра здравоохранения региона Александр Никишин на совещании в понедельник, 2 ноября.

По его словам, работа продолжается, но из-за огромной загруженности врачей не в том режиме, что обычно.

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что про диспансеризацию забывать нельзя.

«А то мы внимание на одной проблеме серьезнейшей сосредоточили, а другая будто сама собой пройдет. Не пройдет», - констатировал он.

Он предложил выход из сложившейся ситуации: «Многие приходят в поликлиники с легкой формой ОРВИ или ковида. Если человек пришел, у него невысокая температура, почему бы одновременно не проводить диспансеризацию?»

Так, если выяснилось, что у пациента, к примеру, проблемы с сердцем, то после того как он пройдет лечение от инфекции, его нужно направить куда следует.

«Посмотрите, можно ли это у нас сделать», - дал задание губернатор Александру Никишину.