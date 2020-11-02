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Общество

Губернатор предложил проводить диспансеризацию ковидным больным

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Темпы диспансеризации в Пензенской области снижены. Это признал врио министра здравоохранения региона Александр Никишин на совещании в понедельник, 2 ноября.

По его словам, работа продолжается, но из-за огромной загруженности врачей не в том режиме, что обычно.

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что про диспансеризацию забывать нельзя.

«А то мы внимание на одной проблеме серьезнейшей сосредоточили, а другая будто сама собой пройдет. Не пройдет», - констатировал он.

Он предложил выход из сложившейся ситуации: «Многие приходят в поликлиники с легкой формой ОРВИ или ковида. Если человек пришел, у него невысокая температура, почему бы одновременно не проводить диспансеризацию?»

Так, если выяснилось, что у пациента, к примеру, проблемы с сердцем, то после того как он пройдет лечение от инфекции, его нужно направить куда следует.

«Посмотрите, можно ли это у нас сделать», - дал задание губернатор Александру Никишину.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ппц..

Гость||

Это ж надо было до такого додуматься? Больного человека с ковидом посылать на диспансеризацию.Мало того, что он болен, еле на ногах стоит, так ещё и заразу по кабинетам будет разносить.

Гость||

.... громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского духа, твердил своему соседу:

— Туберкулезных я посылал бы на фронт, это им пойдет на пользу, да и, кроме того, — лучше терять убитыми больных, чем здоровых....

(С) Я. Гашек "Похождения бравого солдата Швейка"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

его нужно направить куда следует.
И не спорьте больной! Доктор сказал в морг,значит в морг...

Гость||

какая диспансеризация?????? больногот по кабинетам проходить отправлять???? вы в своем уме товарищ белозерцев?????

Гость||

10.00.Ржуууу

Гость||

А Никишин что ответил?

Гость||

пять лет еще, а затем Совет Федерации, ржите

Гость||

А он над нами издевался?

Ну понедельник,что возьмёшь...

Имя: Гость
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