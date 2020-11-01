Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 ноя 2020|09:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Глава Пензы поздравил приставов с профессиональным праздником

Печать

В воскресенье, 1 ноября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил ветеранов и сотрудников Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником.

«От вашей работы во многом зависит стабильность и сила судебной системы, вера людей в закон и справедливость, а также доверие граждан к власти.

Среди вас нет случайных людей. Ведь ваша работа требует призвания, выдержки, силы духа, терпения, высокой самоотдачи, умения быстро и правильно принимать решения. Невзирая на высокую нагрузку, вы успешно справляетесь со всеми стоящими служебными задачами.

Я от всей души благодарю вас за нелегкий, но столь нужный и благородный труд, ответственный подход к делу и верность выбранной профессии.

Сердечно желаю доброго здоровья, большого счастья, успехов службе на благо Пензы и родного Отечества!

Пусть никогда не угаснет стремление к профессиональном росту, а ваш труд будет оценен по достоинству!» - говорится в тексте обращения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте