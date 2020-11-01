Глава Пензы поздравил приставов с профессиональным праздником

01.11.2020 | 08:57

В воскресенье, 1 ноября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил ветеранов и сотрудников Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником.

«От вашей работы во многом зависит стабильность и сила судебной системы, вера людей в закон и справедливость, а также доверие граждан к власти.

Среди вас нет случайных людей. Ведь ваша работа требует призвания, выдержки, силы духа, терпения, высокой самоотдачи, умения быстро и правильно принимать решения. Невзирая на высокую нагрузку, вы успешно справляетесь со всеми стоящими служебными задачами.

Я от всей души благодарю вас за нелегкий, но столь нужный и благородный труд, ответственный подход к делу и верность выбранной профессии.

Сердечно желаю доброго здоровья, большого счастья, успехов службе на благо Пензы и родного Отечества!

Пусть никогда не угаснет стремление к профессиональном росту, а ваш труд будет оценен по достоинству!» - говорится в тексте обращения.