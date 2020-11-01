Глава Пензы поздравил приставов с профессиональным праздником

В воскресенье, 1 ноября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил ветеранов и сотрудников Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником.
«От вашей работы во многом зависит стабильность и сила судебной системы, вера людей в закон и справедливость, а также доверие граждан к власти.
Среди вас нет случайных людей. Ведь ваша работа требует призвания, выдержки, силы духа, терпения, высокой самоотдачи, умения быстро и правильно принимать решения. Невзирая на высокую нагрузку, вы успешно справляетесь со всеми стоящими служебными задачами.
Я от всей души благодарю вас за нелегкий, но столь нужный и благородный труд, ответственный подход к делу и верность выбранной профессии.
Сердечно желаю доброго здоровья, большого счастья, успехов службе на благо Пензы и родного Отечества!
Пусть никогда не угаснет стремление к профессиональном росту, а ваш труд будет оценен по достоинству!» - говорится в тексте обращения.
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