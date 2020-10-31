Зафиксирован рекордный суточный прирост заражений детей COVID-19

31.10.2020 | 12:52

В субботу, 31 октября, региональный штаб подтвердил данные о 168 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Среди пациентов - 41 несовершеннолетний. Это младенцы в возрасте 1, 8, 9 и 11 месяцев, дети 1 года, 3, 4, 6, 7 (двое), 8 (трое), 9, 10 (четверо), 11 (трое), 12 (четверо), 13 лет, подростки 14 (пятеро), 15 (двое), 16 (двое) и 17 лет (шесть человек). Всего на эту дату заболело 967 детей и подростков.

На Пензу приходится 97 случаев инфицирования. На второе место вышел Сердобский район (11), на третье - Шемышейский (10). В Кузнецком районе заболели 9 человек, в Пензенском - 8, в городе Заречном и Городищенском районе - по 7.

5 пациентов живут в Бессоновском районе, по 3 - в Никольском и Тамалинском, по 2 - в Малосердобинском и Сосновоборском, по 1 - в Бековском, Лопатинском, Лунинском и Колышлейском районах.

Общее число инфицированных в регионе достигло 15 258.