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Общество

Зафиксирован рекордный суточный прирост заражений детей COVID-19

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В субботу, 31 октября, региональный штаб подтвердил данные о 168 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Среди пациентов - 41 несовершеннолетний. Это младенцы в возрасте 1, 8, 9 и 11 месяцев, дети 1 года, 3, 4, 6, 7 (двое), 8 (трое), 9, 10 (четверо), 11 (трое), 12 (четверо), 13 лет, подростки 14 (пятеро), 15 (двое), 16 (двое) и 17 лет (шесть человек). Всего на эту дату заболело 967 детей и подростков.

На Пензу приходится 97 случаев инфицирования. На второе место вышел Сердобский район (11), на третье - Шемышейский (10). В Кузнецком районе заболели 9 человек, в Пензенском - 8, в городе Заречном и Городищенском районе - по 7.

5 пациентов живут в Бессоновском районе, по 3 - в Никольском и Тамалинском, по 2 - в Малосердобинском и Сосновоборском, по 1 - в Бековском, Лопатинском, Лунинском и Колышлейском районах.

Общее число инфицированных в регионе достигло 15 258.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Фейк.вируса нет.не гоните

Гость||

В каникулы побьём рекорд по детям!!!! Сейчас 2 недели помотаются по кружкам и развлекательным центрам, а потом на дистанцию всех загоните школьников! Вы же этого добиваетесь?!

Гость||

А как вы такое количество детей выявили, если не тестируют детей контактных, не берут мазки у заболевших и если со слов Минздрава и Роспотребнадзора дети болеет бессимптомно?

Гость||

Гость писал(a):

А как вы такое количество детей выявили, если не тестируют детей контактных, не берут мазки у заболевших и если со слов Минздрава и Роспотребнадзора дети болеет бессимптомно?
А с потолка.

Гость||

В 2015 году в Пензенской области умер 20 071 человек.

В 2016 году - 19 562 человека.

В 2017 году - 18 848.

В 2018 году - 19 201.

В 2019 - 18 385.

За 3 квартала 2020 - около 14 000, то есть даже увеличив до 1600 в месяц, это меньше уровня 2015 года.

Где тысячи жертв страшной пандемии? Которых якобы в ОРВИ и прочее записали.

Может, в разы больше умерло от неоказания плановой и экстренной медпомощи, вследтвие коронабесия?

Гость||

В Заречном - 37

Гость||

Гость писал(a):

вследтвие коронабесия?
Вследствие "оптимизации медицины" разными уродами

Гость||

Гость писал(a):

В 2015 году в Пензенской области умер 20 071 человек.

В 2016 году - 19 562 человека.

В 2017 году - 18 848.

В 2018 году - 19 201.

В 2019 - 18 385.

За 3 квартала 2020 - около 14 000, то есть даже увеличив до 1600 в месяц, это меньше уровня 2015 года.

Где тысячи жертв страшной пандемии? Которых якобы в ОРВИ и прочее записали.

Может, в разы больше умерло от неоказания плановой и экстренной медпомощи, вследтвие коронабесия?

За 20-й год смертность в Пензе выросла на 15.3% по сравнению с 19-м.

Гость||

Оптимизация-намеренное вредительство. Кто ее проводил? А олухи радовались и в ладоши хлопали.Фестивалили да гто сдавали. Пожинайте плоды своей тупости.

Гость||

Гость писал(a):

За 20-й год смертность в Пензе выросла на 15.3% по сравнению с 19-м.
Все цифры см.выше.

В 2016 выросла, в 2017 снизилась, в 2018 выросла, в 2019 снизилась, в 2020 снова выросла.

Фейковая смертоносная пандемия, короч

Гость||

Гость|31.10.2020 13:14|

В каникулы побьём рекорд по детям!!!! Сейчас 2 недели помотаются по кружкам и развлекательным центрам, а потом на дистанцию всех загоните школьников! Вы же этого добиваетесь?

Исходя из Ваших слов, детям каникулы ни к чему. Да и в секции они ходят только на каникулах.

Мотовилов (гость)||

Это злостная и очень опасная постановочная брехня на оболванивание населения. Причина - слабоумие и малограмотность лиц, принимающих решения.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

малограмотность лиц, принимающих решения
Да полно интервью бывших врачей (которые уже не находятся от них в служебной зависимости), где дают именно такую оценку мерам "эффективных менеджеров". И наших и зарубежных

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
За 20-й год смертность в Пензе выросла на 15.3% по сравнению с 19-м.
Все цифры см.выше.

В 2016 выросла, в 2017 снизилась, в 2018 выросла, в 2019 снизилась, в 2020 снова выросла.

Фейковая смертоносная пандемия, короч

посмотрите видео на ютьбе, как в России морги не справляются с количеством трупов и врачи сами говорят прямым текстом, что им приходится ходить по головам. Как врачам приходится писать обращения, чтобы уже военных врачей на места распределили иначе дикая нехватка кадров, и очень много не хватает именно патологоанатомов. Как людей в лестничных пролётах распределяют. И да, жалко бизнес, жалко прежний уклад. Но заразность и смертность гораздо выше, чем от гриппа и инфлюенции. Когда болели мои близкие люди, я поняла, что в такие моменты наденешь маску на все места. Надевая маску, вы защищает других людей от своих соплей и слюней в случае чихания и кашляния. И почитайте уже доказательных врачей. Нет вреда от маски. Если вас задевает ситуация во Франции @petitebete @doc03 почитайте. Может хоть что-то в вашей голове встанет на место. По поводу больных другими болезнями в том числе раком - безумно жаль. Но не справляются больницы и врачи, так как не хотят сами же люди правила соблюдать.

Гость||

Гость писал(a):

иначе дикая нехватка кадров, и очень много не хватает
Естественно, если годами сокращать врачебные ставки и целые отделения, закрывать больницы и роддома, разрушать доставшуюся от СССР систему, оптимизировать медицинскую промышленность (Биосинтез не очень хорошо дышит,да?) и институты - естественно, что "будет не хватать"!!!

Но виновата в этом не "пандемия", а вот эти вот отимизаторы, усевшиеся на народ чугунным задом.

Почему в Швеции и Беларуси больницы не переполнены,а? Почему там "по головам не ходят" - несмотря на отсутствие масок и карантинов?

Так что не надо втирать про "правила"

Имя: Гость
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