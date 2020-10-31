Пензенские водители в целом спокойно отнеслись к рейду ГИБДД

31.10.2020 | 19:15

Для усиления в Пензу из разных районов области перебросили экипажи дорожно-патрульной службы. 80 офицеров приняли участие в большом рейде, целью которого стало пресечение и выявление приводящих к ДТП нарушений правил дорожного движения.

«Непредоставление преимущества движению пешеходов и связанные с ними соответствующие последствия (наезд на пешехода); непредоставление преимущества на дороге; проезд на запрещающий сигнал светофора; управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения; превышение скоростного режим», - перечислил основные грехи водителей врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Патрули ДПС расположились на разных перекрестках областного центра. Большинство автомобилистов к подобным проверкам относится положительно: присутствие инспектора на дороге дисциплинирует даже самых несознательных.

«Есть и хамы, есть и, скажем так, благородные люди, но вообще культуры вождения мало. Инспектор выполняет свою работу, свои обязанности», - отметил Вячеслав Мальков

Когда стемнело, сотрудники ГАИ выстроились в несколько рядов на улице 8 Марта. Выявляли тех, кто в нештатном состоянии управлял автомобилем.

В ходе этого рейда было зафиксировано 529 нарушений, в том числе 2 водителя сели за руль в состоянии опьянения, 3 не имели прав, 53 человека не пропустили пешеходов на зебре, 28 мчались на запрещающий сигнал светофора.