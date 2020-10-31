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Общество

Пензенские водители в целом спокойно отнеслись к рейду ГИБДД

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Для усиления в Пензу из разных районов области перебросили экипажи дорожно-патрульной службы. 80 офицеров приняли участие в большом рейде, целью которого стало пресечение и выявление приводящих к ДТП нарушений правил дорожного движения.

«Непредоставление преимущества движению пешеходов и связанные с ними соответствующие последствия (наезд на пешехода); непредоставление преимущества на дороге; проезд на запрещающий сигнал светофора; управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения; превышение скоростного режим», - перечислил основные грехи водителей врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Патрули ДПС расположились на разных перекрестках областного центра. Большинство автомобилистов к подобным проверкам относится положительно: присутствие инспектора на дороге дисциплинирует даже самых несознательных.

«Есть и хамы, есть и, скажем так, благородные люди, но вообще культуры вождения мало. Инспектор выполняет свою работу, свои обязанности», - отметил Вячеслав Мальков

Когда стемнело, сотрудники ГАИ выстроились в несколько рядов на улице 8 Марта. Выявляли тех, кто в нештатном состоянии управлял автомобилем.

В ходе этого рейда было зафиксировано 529 нарушений, в том числе 2 водителя сели за руль в состоянии опьянения, 3 не имели прав, 53 человека не пропустили пешеходов на зебре, 28 мчались на запрещающий сигнал светофора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Всё понятно, область отрывалась за счёт пензенских терпил. Всех коробейников с полосатыми палочками в областной центр свезли на ярмарку

Гость||

Рейд рейдом ,но останавливать водителей без причины ,оправдывая остановку рейдом ГИБДД согласно своему же регламенту не могут/ПРИКАЗ 664 пункт 84/.

Гость||

Чем больше рейдов,тем лучше

Почаще надо состав полиции перетрахивать , рейд за рейдом, сбор за сборами,инструктаж за инструктажем, построение за построением и так ежедневно и многократно

Гость||

Пусть службу в коленнолоктевом положении несут

Гость||

Только на полчаса всем областным составом и смогли установить порядок на 100 м дороги. И это всё на что способны?

Гость||

Курчатов себе такой самодеятельности не позволял.Он вообще не выходил из кабинета.

Имя: Гость
Комментарий:

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