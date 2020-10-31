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Общество

Пензенская область получит деньги на лабораторию для выявления COVID-19

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15 млн 715 тыс. рублей получит Пензенская область на выявление коронавируса у населения. Распоряжение № 2806-р в четверг, 29 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти деньги выделят из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Всего Минздраву России будет выделено 1 млрд 60 тыс. рублей, которые распределят между 84 регионами страны.

Средства предназначены на оснащение или переоснащение медицинских лабораторий, где проводится этиологическая диагностика новой коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот.

«Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», - говорится в пояснении к документу на сайте Правительства РФ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что? Неужели у всех будут брать мазки? 2369

Гость||

А толку от лаборатории, если лечить негде и некому?

Гость||

Эх и дурачки. Опять все плохо да?

Гость||

Гость писал(a):

А толку от лаборатории, если лечить негде и некому?
Проблема не в этом ,а совсем в другом ,поэтому врачам и учёным и пытаются заткнуть рот,вакцины от К-19 не эффективны,т.е. один раз отработает на пару месяцев и всё ,защиты далее нет ,прививаться этой же вакциной бесполезно ,да и вирус постоянно мутирует .Идёт громадный распил бабла на этой теме ,там миллиарды и не рублей,и это уже не остановить.

Гость||

Нет вируса кроме Коронавируса и Доктор Мясников - пророк ево.

Гость||

Эй, лизоблюд, на 14.37. Лижи усерднее.

Гость||

Пойду заранее кутью поем.

Имя: Гость
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