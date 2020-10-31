Пензенская область получит деньги на лабораторию для выявления COVID-19

31.10.2020 | 14:02

15 млн 715 тыс. рублей получит Пензенская область на выявление коронавируса у населения. Распоряжение № 2806-р в четверг, 29 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти деньги выделят из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Всего Минздраву России будет выделено 1 млрд 60 тыс. рублей, которые распределят между 84 регионами страны.

Средства предназначены на оснащение или переоснащение медицинских лабораторий, где проводится этиологическая диагностика новой коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот.

«Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», - говорится в пояснении к документу на сайте Правительства РФ.