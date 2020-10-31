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Общество

МЧС предупредило о густом тумане в Пензенской области

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В субботу, 31 октября, в 10:30 главное управление МЧС региона со ссылкой на Гидрометеоцентр предупредило население с помощью СМС-рассылки: в ближайшие 1-3 часа в Пензенской области ожидается туман с видимостью до 500 метров, который сохранится и вечером.

При такой погоде затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части, а водителям - отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

«Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Туман скрадывает расстояние, поэтому целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения должна быть ниже, чем при ясной погоде. Необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Также специалисты рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от выхода на улицу.

«Будьте осторожны! Экстренные телефоны: 01, 101», - напоминают спасатели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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