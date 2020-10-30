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Общество

В Заречном опровергли связь между заражениями и концертом «Зверей»

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Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Заречном отказались связывать с концертом группы «Звери», организованным в конце сентября в честь 75-летнего юбилея атомной промышленности.

Соответствующее заключение сделала заведующая инфекционным отделением МСЧ-59 Ирина Малова во время прямого эфира в ТРК «Заречный» в ответ на вопрос интернет-пользователя. Тот предположил, что рост числа заражений спровоцировало именно массовое мероприятие.

«Такая ситуация по заболеваемости - не только в Заречном, а во всей стране и во всем мире. Но не везде был концерт группы «Звери». Я не связываю подъем заболеваемости коронавирусом с этим концертом. Дело в другом», - пояснила Малова. Ее цитирует портал «Город Z».

По словам заведующей отделением, всплеск заболеваемости обусловлен сезонностью вируса (он был менее активен в жаркую погоду) и тем, что с наступлением осени люди вернулись из отпусков и с дачных участков.

В настоящее время в стационаре зареченской медсанчасти проходят лечение 143 пациента с COVID-19: 94 - в инфекционном отделении, 49 - в перепрофилированном перинатальном центре.

В реанимации находятся 6 больных в тяжелом состоянии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

После зверей,там бешенство постоянное...

Гость||

Вон оно как, дачи теперь оказывается виноваты. Пурга

Гость||

Это что, за лето люди кончились не болевшие, а таперича понаехали с дачей да курортов, где сидели полгода безвылазно, и ну шастать по больницам, заразу собирать и другим передавать... Ох, злыдни!!!! А концерт, где народу было не протолкнуться и все друг-дружке в затылки и другие части тела дышали, совсем не причем. Он же на открытом воздухе был..

Имя: Гость
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