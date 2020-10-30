В Заречном опровергли связь между заражениями и концертом «Зверей»

30.10.2020 | 09:48

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Заречном отказались связывать с концертом группы «Звери», организованным в конце сентября в честь 75-летнего юбилея атомной промышленности.

Соответствующее заключение сделала заведующая инфекционным отделением МСЧ-59 Ирина Малова во время прямого эфира в ТРК «Заречный» в ответ на вопрос интернет-пользователя. Тот предположил, что рост числа заражений спровоцировало именно массовое мероприятие.

«Такая ситуация по заболеваемости - не только в Заречном, а во всей стране и во всем мире. Но не везде был концерт группы «Звери». Я не связываю подъем заболеваемости коронавирусом с этим концертом. Дело в другом», - пояснила Малова. Ее цитирует портал «Город Z».

По словам заведующей отделением, всплеск заболеваемости обусловлен сезонностью вируса (он был менее активен в жаркую погоду) и тем, что с наступлением осени люди вернулись из отпусков и с дачных участков.

В настоящее время в стационаре зареченской медсанчасти проходят лечение 143 пациента с COVID-19: 94 - в инфекционном отделении, 49 - в перепрофилированном перинатальном центре.

В реанимации находятся 6 больных в тяжелом состоянии.