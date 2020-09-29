Зареченцев с юбилеем атомной промышленности поздравили «Звери»

29.09.2020 | 19:47

Опять 75! Заречный снова отгулял в честь юбилея атомной промышленности. На центральном стадионе собрались тысячи людей. Поздравления принимали работники отрасли и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе.

«Мы благодарим наших ветеранов за то, что они ковали ядерный щит, за то, что они создали наш прекрасный город. Молодежь перенимает их традиции и свято чтит и продолжает те начинания, которые были заложены», - отметил глава города Заречного Олег Климанов.

Юбилейные торжества одновременно прокатились по всей стране. 25 атомных городов России держали связь с помощью телемоста. Зареченцы смогли пообщаться со своими коллегами из разных уголков необъятной Родины в прямом эфире.

А позже в закрытый город ворвались «Звери». Выступление популярной группы стало подарком к празднику.

Завершилось торжество красочным фейерверком. Разноцветные огни играли в небе под аккомпанемент песни Fergie: популярная американская рэп-исполнительница поет, что «маленькая вечеринка пока еще никому не навредила». Большой праздник - тоже.