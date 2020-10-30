В Пензе депутат потребовал заняться детьми, проводящими время в ТЦ

30.10.2020 | 13:04

В 2020 году впервые за 30 лет выделены средства на развитие учреждений дополнительного образования в Пензе. На эти средства открыты 34 новые ставки педагогов. Об этом на сессии городской думы рассказал начальник управления образования Юрий Голодяев.

Однако одного из депутатов не обрадовало такое сообщение. По его мнению, пензенские подростки, вместо того чтобы направляться в кружки и секции, предпочитают разгуливать по торговым центрам. Народный избранник поинтересовался, почему система образования не контролирует времяпрепровождение таких школьников.

Юрий Голодяев возразил, что ребенок может заниматься 1-2 часа дополнительно 2-3 раза в неделю. Остальное время он проводит в школе, в семье, с друзьями, в том числе и гуляя по улицам.

«Все интересующиеся могут узнать, как работает система дополнительного образования. Мы готовы организовать выездные мероприятия, и если после этого появятся конкретные предложения, мы готовы их рассмотреть. Если вы в торговом центре встретите детей, которые скажут: «Да, мы хотим заниматься», - у вас есть мой телефон. Давайте назначать этим детям встречу в школе и конкретно заниматься каждым из них», - предложил депутатам Юрий Голодяев.

Он добавил, что опыт таких встреч уже имеется. Как показывает практика, при личных встречах позиция детей, спонтанно заявивших о желании ходить в кружок, как правило, меняется.

«Если кто-то хочет заниматься, то он занимается», - подытожил Юрий Голодяев.