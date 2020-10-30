В Кузнецке на новом маршруте появились остановочные павильоны

30.10.2020 | 08:48

В Кузнецке готовятся к изменениям в схеме общественного транспорта. С понедельника, 2 ноября, автобусы малой вместимости № 1 и 7 начнут ездить по улице Орджоникидзе.

«Организация нового маршрута, которого ждали жители данного района, стала возможной после капитального ремонта дорожного полотна», - пояснили в пресс-службе местной администрации.

На новом участке установили необходимые дорожные знаки, нанесли разметку, обустроили остановки.

«Были изготовлены остановочные павильоны, проведены земляные работы с планировкой участка, устройством песчаной подушки и укладкой гранитной плитки, произведена установка объектов», - уточнили представители мэрии.

Работы провели сотрудники МКУП «Зеленый город». Изготовлением остановочных павильонов они занимались впервые. Однако теперь практику планируют продолжить: в ближайшее время на других улицах города установят еще четыре такие конструкции.