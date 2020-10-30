Лунинец, разъезжавший пьяным на мотоблоке, признан невиновным

30.10.2020 | 09:22

Лунинский районный суд изменил решение, вынесенное в отношении жителя райцентра.

23 мая 2018 года мужчина ехал на мотоблоке «Пахарь» (без государственного регистрационного знака) в состоянии алкогольного опьянения. Наличие абсолютного этилового спирта составило 1,732 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

И. о. мирового судьи оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей и лишил права управлять транспортом на 1 год и 8 месяцев.

Однако заместитель прокурора района счел такое решение неправомерным и подал протест. Он пояснил, что мотоблок, на котором ехал мужчина, не относится к автомототранспортным средствам.

Судья, рассмотрев дело, признал правоту «государева ока».

«Мотоблок «Пахарь» к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации, не относится и самоходной машиной, на управление которой предоставляется специальное право, не является, в связи с чем транспортным средством признан быть не может», - пояснили в пресс-службе Лунинского районного суда.

В итоге постановление мирового суда было отменено, а производство по данному делу прекращено в в связи с отсутствием состава правонарушения.