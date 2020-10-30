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Общество

Лунинец, разъезжавший пьяным на мотоблоке, признан невиновным

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Лунинский районный суд изменил решение, вынесенное в отношении жителя райцентра.

23 мая 2018 года мужчина ехал на мотоблоке «Пахарь» (без государственного регистрационного знака) в состоянии алкогольного опьянения. Наличие абсолютного этилового спирта составило 1,732 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

И. о. мирового судьи оштрафовал нарушителя на 30 тысяч рублей и лишил права управлять транспортом на 1 год и 8 месяцев.

Однако заместитель прокурора района счел такое решение неправомерным и подал протест. Он пояснил, что мотоблок, на котором ехал мужчина, не относится к автомототранспортным средствам.

Судья, рассмотрев дело, признал правоту «государева ока».

«Мотоблок «Пахарь» к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации, не относится и самоходной машиной, на управление которой предоставляется специальное право, не является, в связи с чем транспортным средством признан быть не может», - пояснили в пресс-службе Лунинского районного суда.

В итоге постановление мирового суда было отменено, а производство по данному делу прекращено в в связи с отсутствием состава правонарушения.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

не относится и самоходной машиной, на управление которой предоставляется специальное право, не является, в связи с чем транспортным средством
а судья об этом не знала она что тренируется что ли вынося решения?

Гость||

Понял, спасибо, теперь буду гонять на мотоблоке и бухать из горла. Наверное и по Красной Площади так же можно гонять. Спасибо мировым судьям!!

Гость||

В Чемодановке пьяные по ночам гоняют по дороге на Пазелки особенно в выходные.

Гость||

1,7 мг/л это почти трур

Гость||

Судья, рассмотрев дело, признал правоту «государева ока».

Ока это машина

Гость||

Гость писал(a):

Ока это машина
А ещё речка

Гость||

Гость писал(a):

А ещё речка
Так речку в честь машины назвали. А река Урал - в честь мотоцикла.

Гость||

А компетенцию судьи кто то оценивать будет?

Гость||

Как она вообще квалификационную аттестацию прошла ?

Гость||

Вот такой контингент сидит в наших судах ! Копнуть сейчас , окажется чья то родня или с прокуратуры или с судейских ! В лунино опыта набирается . Годика через три в областной переведут !

Имя: Гость
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