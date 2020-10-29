Жители Пензенской области смогут блеснуть познаниями в этнографии

29.10.2020 | 11:58

Во вторник, 3 ноября, Пензенская область присоединится к V Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Диктант могут написать жители как России, так и зарубежных государств, без возрастных и иных ограничений, владеющие русским, английским или испанским языком.

«Большой этнографический диктант» полностью пройдет в онлайн-формате в виде теста. Участники должны будут ответить на 30 вопросов: 20 из них общефедеральные, 10 - уникальные для каждого субъекта.

«Платформа будет открыта с 00:01 3 ноября по 23:59 8 ноября. Время для прохождения диктанта ограничено 45 минутами. По его истечении доступ к заданиям будет закрыт», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В этом году для участников акции предусмотрена возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Итоги диктанта подведут ко Дню Конституции России - 12 декабря.