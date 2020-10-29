В Пензенской области число детей и подростков с COVID-19 превысило 900

29.10.2020 | 12:26

В четверг, 29 октября, региональный штаб подтвердил сообщение о 168 новых случаях заболевания, выявленных за сутки в Пензенской области.

Среди инфицированных 31 несовершеннолетний. Самым младшим - 8 месяцев и 1 год, также заболели 6-летний, 8-летний, 11-летний, двое 13-летних, по три 5-, 12-, 15 и 16-летних и по четверо 10- и 14- и 17-летних. Общее количество заболевших несовершеннолетних достигло 918.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 по-прежнему приходится на Пензу - 106.

По 9 заболевших в Бесоновском и Шемышейском районах, 8 - в городе Заречном и Тамалинском районе, по 7 - в Бековском и Лопатинском, по 4 - в Малосердобинском и Пензенском, по 2 - в Городищенском и Кузнецком, по одному - в Лунинском и Неверкинском районах.

Под наблюдением находятся 6 263 человека, снято с контроля 38 996.

С начала эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 92 224 человека, проведено 94 833 исследований. В лабораториях лечебной сети эти показатели соответственно составляют 277 670 и 295 632.