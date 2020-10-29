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Общество

В Пензенской области число детей и подростков с COVID-19 превысило 900

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В четверг, 29 октября, региональный штаб подтвердил сообщение о 168 новых случаях заболевания, выявленных за сутки в Пензенской области.

Среди инфицированных 31 несовершеннолетний. Самым младшим - 8 месяцев и 1 год, также заболели 6-летний, 8-летний, 11-летний, двое 13-летних, по три 5-, 12-, 15 и 16-летних и по четверо 10- и 14- и 17-летних. Общее количество заболевших несовершеннолетних достигло 918.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 по-прежнему приходится на Пензу - 106.

По 9 заболевших в Бесоновском и Шемышейском районах, 8 - в городе Заречном и Тамалинском районе, по 7 - в Бековском и Лопатинском, по 4 - в Малосердобинском и Пензенском, по 2 - в Городищенском и Кузнецком, по одному - в Лунинском и Неверкинском районах.

Под наблюдением находятся 6 263 человека, снято с контроля 38 996.

С начала эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 92 224 человека, проведено 94 833 исследований. В лабораториях лечебной сети эти показатели соответственно составляют 277 670 и 295 632.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ура!!!Пошло на спад.

Гость||

А детей всё больше и больше.

Гость||

А смертность какая началась !

Гость||

Пусть ещё 2 недели "каникул" детей помотается везде, ещё больше будет!!!! Когда же вы наконец запретите свои шахматные турниры, музыкалки и прочую дополнительную лабуду?! Вы зачем продолжаете перемешивать детей из разных школ?! Распустите всех по домам!

Гость||

Ага, распустите.... а как же денежки за платные эти кружки??? Если распустить то денежек родители не заплатят!!! Нет уж - пусть ходят - так считают наверху

Гость||

Гость писал(a):

Пусть ещё 2 недели "каникул" детей помотается везде, ещё больше будет!!!! Когда же вы наконец запретите свои шахматные турниры, музыкалки и прочую дополнительную лабуду?! Вы зачем продолжаете перемешивать детей из разных школ?! Распустите всех по домам!
С адекватностью проблемы? Закройте своего ребенка дома.перед телевизором, чтобы на всякую лабуду не ходил.И будет он здоровым.Вас туда насильно что ли тащат? Кто хочет, тот ходит. Сидите дома, желательно в маске и перчатках.Раскудахтались тут.

Гость||

А внуков чинуш наших там в этом списке нет?

Имя: Гость
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