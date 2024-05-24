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Ликбез

Какие документы нужны, чтобы отправить ребенка в лагерь?

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Вопрос от интернет-пользователя

Собираемся устроить сыну отдых этим летом. Какие документы и справки нужны, чтобы отправить ребенка в оздоровительный лагерь?

Ответ специалиста

Перечень документов перечислили эксперты портала «Объясняем.рф».

Необходимы:

- копия свидетельства о рождении ребенка или, если он старше 14 лет, паспорта;

- копия его полиса ОМС;

- копия паспорта родителя, усыновителя или опекуна (первая страница с фотографией и разворот с регистрацией).

Кроме того, ребенок должен иметь несколько медицинских справок: о состоянии здоровья (форма 079/у), об отсутствии контактов с инфекционными больными, результаты анализов на гельминтозы и кишечные протозоозы.

Еще потребуется копия сертификата о прививках по форме 156/у-93 или карты профилактических прививок 063/у.

Если в лагере есть бассейн, нужна справка для его посещения.

Также необходимо будет подписать информированное согласие на медицинское вмешательство.

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