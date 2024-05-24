Какие документы нужны, чтобы отправить ребенка в лагерь?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираемся устроить сыну отдых этим летом. Какие документы и справки нужны, чтобы отправить ребенка в оздоровительный лагерь?
Ответ специалиста
Перечень документов перечислили эксперты портала «Объясняем.рф».
Необходимы:
- копия свидетельства о рождении ребенка или, если он старше 14 лет, паспорта;
- копия его полиса ОМС;
- копия паспорта родителя, усыновителя или опекуна (первая страница с фотографией и разворот с регистрацией).
Кроме того, ребенок должен иметь несколько медицинских справок: о состоянии здоровья (форма 079/у), об отсутствии контактов с инфекционными больными, результаты анализов на гельминтозы и кишечные протозоозы.
Еще потребуется копия сертификата о прививках по форме 156/у-93 или карты профилактических прививок 063/у.
Если в лагере есть бассейн, нужна справка для его посещения.
Также необходимо будет подписать информированное согласие на медицинское вмешательство.
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