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Общество

В Пензе технический сбой породил столпотворение в МРЭО

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Трехполосная дорога на проспекте Строителей лишилась первого правого ряда - его заняли посетители МРЭО ГИБДД. Машины выстроились на несколько сотен метров проезжей части.

В здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела тоже было не протолкнуться. Одни возмущались, другие берегли нервы.

Время от времени владельцы автотранспорта выходили на улицу подышать свежим воздухом. Обязательный масочный режим соблюдали не без затруднений, особенно те, кто занял очередь еще до открытия МРЭО.

«С утра тут. В семь утра приехал», - указал автовладелец.

«Последнее мое обращение сюда было летом. Все прошло через «Госуслуги», по записи. Сейчас тяжело в очереди», - отметила горожанка.

Причиной неудобств стал технический сбой информационных систем. Записаться предварительно нельзя, талоны терминал тоже не выдает - из вариантов осталась только живая очередь.

«Госавтоинспекция приносит извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к создавшейся проблеме. В настоящий момент принимаются все необходимые меры, чтобы государственные услуги по линии ГИБДД были оказаны в максимально короткие сроки каждому посетителю», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Как только технические неполадки будут устранены, зарегистрировать автомобиль, заменить или получить права или номера станет гораздо проще. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте управления ГИБДД. В ведомстве призывают посетителей беречь здоровье и соблюдать меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Верните Буйлова!

С ним порядок был, и коммерческое мрэо как часы работало!

Гость||

Относимся с пониманием- уволься.

Гость||

Вот это я понимаю - соблюдают дистанцию , набили как селёдок в бочку

Имя: Гость
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