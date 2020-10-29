Пензенская область стала 25-й по числу сообщений о COVID-19 в соцсетях

29.10.2020 | 11:56

В четверг, 29 октября, Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты очередного исследования. На этот раз изучался уровень интереса граждан к теме коронавируса.

По количеству сообщений о COVID-19 в соцсетях Пензенская область оказалась на 25-м месте из 85. С 14 по 28 октября жители региона под разными постами оставили 18 776 сообщений.

Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва (359 072), на последнем месте - Чукотский автономный округ (635).

«Наиболее резонансными темами в контексте пандемии являются ежедневные сообщения о количестве новых случаев», - уточняет cpkr.ru.

Кроме того, в последние дни активно комментировали известия с такими заголовками, как: «Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе», «В России введен всеобщий масочный режим», «Ведущая Первого канала оценила опасность коронавируса фразой «примитивно дурят».

Что касается социальных сетей, то чаще всего пандемию обсуждают во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», на третьем месте Facebook.

За последние сутки в Пензенской области коронавирус подтвердили у 168 человек. Общее число выявленных за время пандемии случаев теперь равняется 14 920.