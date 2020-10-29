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Общество

Стало известно число новых носителей коронавируса в области

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В Пензенской области продолжает расти число носителей COVID-19. Данные на утро четверга, 29 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердили 168 диагнозов «коронавирусная инфекция». Общее число выявленных за время пандемии случаев теперь равняется 14 920.

Накануне стало известно еще о трех погибших от опасной инфекции. Количество жертв, о которых сообщил оперштаб, достигло 178.

Выздоровели 10 885 человек. 166 из них выписали за минувшие сутки.

В России за последние сутки выявлено 17 717 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Это антирекорд за все время пандемии. 4 691 случай (26,5%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

учитесь у Швеции и Беларуссии. там никаких масок. И никакой пандемии. Все как у людей.

Имя: Гость
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