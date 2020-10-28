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Общество

В Заречном за день выявили 36 больных коронавирусной инфекцией

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В Заречном лаборатория МСЧ-59 подключилась к тестированию местных жителей на COVID-19. Число исследований, проводимых в городе за сутки, выросло с 200 до 500.

В результате только за вторник, 27 октября, было выявлено 36 новых больных.

«С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Пензенской области центр гигиены и эпидемиологии провел примерно 20 тысяч исследований. На сегодняшний день 2 269 тестов оказались положительными», - уточнил портал «Заречье сегодня» 27-го числа.

Ранее глава Заречного Олег Климанов предупредил об опасности отрицательных тестов.

«Большинство людей, которые болеют ковидной пневмонией, внебольничной пневмонией, у них тесты отрицательные. А у нас люди: давайте делать КТ, давайте делать тест, я хочу!» - пояснил Климанов.

По его словам, ситуации, когда больной по собственной инициативе проходит тестирование в частной клинике и получает отрицательный результат, могут быть опасны. Итоги исследований его успокоят, а в это время у него может развиваться пневмония.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что у Вас там происходит за колючкой? Бешенство уже сняли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Число исследований, проводимых в городе за сутки, выросло с 200 до 500.
Но в это число входит же и тестирование болеющих, чтобы узнать можно их выписывать или нет. Какое реальное число тестов новых пациентов?

Гость||

Там еще вдобавок сифилис.

Гость||

Гость писал(a):

Там еще вдобавок сифилис.
Да Ты чо? Там до сих пор Купринская "Яма"?

Имя: Гость
Комментарий:

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