В Пензенской области выявили еще 169 носителей коронавируса

В Пензенской области суточный прирост больных коронавирусной инфекцией вновь составил почти 170 человек. Последние данные опубликовал утром в среду, 28 октября, портал стопкоронавирус.рф.
В регионе зарегистрировали 169 новых случаев заражения. Их общее число достигло 14 752.
Накануне оперштаб сообщил о 175-й жертве коронавируса в регионе. Ей стала 50-летняя женщина, страдавшая артериальной гипертензией, диабетом и ожирением.
В России за сутки стало известно о 16 202 заражениях. Умерли 346 человек.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Именно что зарегистрировали. Сколько регистраторам сказали, столько и указали.