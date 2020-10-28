В Пензенской области выявили еще 169 носителей коронавируса

28.10.2020 | 10:41

В Пензенской области суточный прирост больных коронавирусной инфекцией вновь составил почти 170 человек. Последние данные опубликовал утром в среду, 28 октября, портал стопкоронавирус.рф.

В регионе зарегистрировали 169 новых случаев заражения. Их общее число достигло 14 752.

Накануне оперштаб сообщил о 175-й жертве коронавируса в регионе. Ей стала 50-летняя женщина, страдавшая артериальной гипертензией, диабетом и ожирением.

В России за сутки стало известно о 16 202 заражениях. Умерли 346 человек.