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Общество

В Пензенской области выявили еще 169 носителей коронавируса

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В Пензенской области суточный прирост больных коронавирусной инфекцией вновь составил почти 170 человек. Последние данные опубликовал утром в среду, 28 октября, портал стопкоронавирус.рф.

В регионе зарегистрировали 169 новых случаев заражения. Их общее число достигло 14 752.

Накануне оперштаб сообщил о 175-й жертве коронавируса в регионе. Ей стала 50-летняя женщина, страдавшая артериальной гипертензией, диабетом и ожирением.

В России за сутки стало известно о 16 202 заражениях. Умерли 346 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В регионе зарегистрировали 169 новых случаев заражения.
Именно что зарегистрировали. Сколько регистраторам сказали, столько и указали.

Гость||

забить уже пора на этот вирус-орви. Он не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

Именно что зарегистрировали.
Дурачок пишит....

Гость||

это уже плато?

Гость||

Гость писал(a):

это уже плато?
Платно.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит..
Зачем же ты пишишь, дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

это уже плато?
плато уже давно, недели 2 как идёт. Ты за статистикой не следишь чтоль...

Гость||

в соответствии с новым постановлением губернатора, режим повышенной готовности продлен до 12.11.2020, а также обновлены требования к гражданам:

"граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее

1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных

мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах."

Гость||

Гость забей на все , ни вирус и на орви и молча сдохни , будь любезен

Гость||

Нет никакого вируса. Хватит кошмарить народ.

Гость||

Конечно, нет. Только непонятно, почему столько народу дохнет

Гость||

Гость писал(a):

Нет никакого вируса. Хватит кошмарить народ.
Уймись, блаженный

Имя: Гость
Комментарий:

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