В Пензенской области автоматически продлят срок получения субсидий на ЖКУ

Жителям Пензенской области, получающим субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не нужно обновлять документы, если срок выплат истекает до 31 декабря.
Они освобождаются от необходимости подавать заявление и подтверждающие документы в отделение соцзащиты или МФЦ для продолжения получения средств.
«Органы социальной защиты населения Пензенской области в беззаявительном порядке продлят предоставление субсидий на последующие 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографииа.
Основанием для этого стало постановление Правительства Российской Федерации о пролонгации предоставления в беззаявительном порядке ранее назначенной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
«Общее число продленных назначений за период с апреля по декабрь 2020 года составит порядка 28 тысяч», - сообщили в минтруде.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
За это огромное спасибо губернатору И.А.Белозерцеву и правительству РФ!
Сделайте пожалуйста ещё телефон МФЦ как было ранее бесплатным 8- 800-... ...долго нельзя дозвониться,а у малоимущих на счету каждая копеечка.
Заранее ,СПАСИБО.