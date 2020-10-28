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Общество

В Пензенской области автоматически продлят срок получения субсидий на ЖКУ

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Жителям Пензенской области, получающим субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не нужно обновлять документы, если срок выплат истекает до 31 декабря.

Они освобождаются от необходимости подавать заявление и подтверждающие документы в отделение соцзащиты или МФЦ для продолжения получения средств.

«Органы социальной защиты населения Пензенской области в беззаявительном порядке продлят предоставление субсидий на последующие 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографииа.

Основанием для этого стало постановление Правительства Российской Федерации о пролонгации предоставления в беззаявительном порядке ранее назначенной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Общее число продленных назначений за период с апреля по декабрь 2020 года составит порядка 28 тысяч», - сообщили в минтруде.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

За это огромное спасибо губернатору И.А.Белозерцеву и правительству РФ!

Сделайте пожалуйста ещё телефон МФЦ как было ранее бесплатным 8- 800-... ...долго нельзя дозвониться,а у малоимущих на счету каждая копеечка.

Заранее ,СПАСИБО.

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