В Пензе на семейные кризисы отреагирует бригада «Примирение»

28.12.2023 | 09:50

В Пензе запущен пилотный проект «Дети в семье». Его задачи - сохранить семью и не допустить социального сиротства малышей до 4 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда в четверг, 28 декабря.

Служба «Дети в семье» действует на базе пензенского городского комплексного центра социальной помощи населению. Алгоритм ее работы следующий:

- оператор круглосуточной диспетчерской службы «Свободная линия» примет обращение;

- если ситуация кризисная, то к семье приедет мобильная бригада экстренного реагирования «Примирение»;

- маму и малыша разместят в специальной семейной гостиной и окажут необходимые социальные услуги;

- ребенка обеспечат всеми нужными вещами в пункте проката.

Также предполагается, что в коворкинг-пространстве «В кругу семьи» для малыша проведут развлекательные занятия, а специалисты подскажут матери, как выйти из кризисной ситуации, дадут советы по воспитанию и уходу за ребенком.

«Открытые службы работают в полном взаимодействии со всеми учреждениями, в помощи которых может нуждаться семья с малолетними детьми. Главное - обеспечить ребенку семейное окружение», - прокомментировала нововведение детский омбудсмен Елена Столярова.

Звонки принимаются на круглосуточный номер телефона единой городской службы «Дети в семье» 44-00-03.