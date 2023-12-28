В Пензе на семейные кризисы отреагирует бригада «Примирение»

В Пензе запущен пилотный проект «Дети в семье». Его задачи - сохранить семью и не допустить социального сиротства малышей до 4 лет.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда в четверг, 28 декабря.
Служба «Дети в семье» действует на базе пензенского городского комплексного центра социальной помощи населению. Алгоритм ее работы следующий:
- оператор круглосуточной диспетчерской службы «Свободная линия» примет обращение;
- если ситуация кризисная, то к семье приедет мобильная бригада экстренного реагирования «Примирение»;
- маму и малыша разместят в специальной семейной гостиной и окажут необходимые социальные услуги;
- ребенка обеспечат всеми нужными вещами в пункте проката.
Также предполагается, что в коворкинг-пространстве «В кругу семьи» для малыша проведут развлекательные занятия, а специалисты подскажут матери, как выйти из кризисной ситуации, дадут советы по воспитанию и уходу за ребенком.
«Открытые службы работают в полном взаимодействии со всеми учреждениями, в помощи которых может нуждаться семья с малолетними детьми. Главное - обеспечить ребенку семейное окружение», - прокомментировала нововведение детский омбудсмен Елена Столярова.
Звонки принимаются на круглосуточный номер телефона единой городской службы «Дети в семье» 44-00-03.
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