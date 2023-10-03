Пензенских ветеранов труда предупредили об изменениях

03.10.2023 | 10:38

Минтруд России предложил оцифровать учет удостоверений ветеранов труда, чтобы в дальнейшем гражданам не нужно было предъявлять эти документы для получения соответствующих мер поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно плану, организация цифрового учета позволит органам, назначающим меры поддержки, подтвердить статус заявителя без предъявления им удостоверения.

Для внесения сведений в реестр будет использована единая цифровая платформа в социальной сфере (ЕЦП). Уполномоченные органы с 1 июля 2024 года начнут самостоятельно передавать информацию о выдаваемых документах. До 1 января 2025 года специалисты должны внести данные о выданных ранее удостоверениях.

После этого граждане по-прежнему смогут использовать их, в том числе для получения мер социальной поддержки.

Отсутствие информации об удостоверениях в реестре ЕЦП по выданным ранее документам не станет причиной для отказа в предоставлении государственной помощи.