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Общество

Осенний призыв: альтернативщиков направят в санаторий «Пушкинский»

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Министерство труда и социальной защиты РФ предложило расширить на 144 пункта список организаций, в которых россияне могут пройти альтернативную гражданскую службу во время осеннего призыва.

Как сообщает «Парламентская газета», на сегодня данный перечень, согласно приказу Минтруда от 21 февраля 2023 года, включает 816 организаций и 146 профессий.

Проект предусматривает расширения списка еще на 144 учреждения. В него планируют внести, например, детский туберкулезный санаторий «Пушкинский» в Санкт-Петербурге и Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве.

Также в список включат дома-интернаты для престарелых и инвалидов, больницы, в том числе психиатрические, и поликлиники из разных регионов России.

При этом список профессий и должностей для прохождения альтернативной службы предложено оставить прежним.

В частности, в перечень специальностей входят животновод, дорожный рабочий, коневод, дояр, пекарь, рыбак прибрежного лова, зубной техник, артист ансамбля песни и танца, хореограф, няня, буфетчик, дворник, кондуктор, архитектор, звукорежиссер, инженер-программист, лесничий, овощевод, лифтер, маляр и другие.

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