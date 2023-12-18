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Общество

Пензенская область получила 598 млн на компенсацию оплаты ЖКУ

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Пензенской области направлено 598 млн 92 тысячи 800 рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Последние изменения в распоряжение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина были внесены 15 декабря.

Речь идет о мерах поддержки федеральных льготников - инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф.

«Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», - говорится в сопроводительном документе, размещенном на сайте Правительства РФ.

В целом на такие компенсации в 2023 году субъектам России выделили около 105 млрд рублей.

Соседствующие с Пензенским регионы получат следующие суммы: Рязанская область - 1 млрд 156 млн 270 тыс. 300 рублей, Ульяновская - 947 млн 700 тыс., Тамбовская - 844 млн 594 тыс., Республика Мордовия - 449 млн 771 тыс. 100 рублей.

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