В Пензе заработал центр постинтернатного сопровождения

21.11.2023 | 11:31

Во вторник, 21 ноября, в Пензе открылся центр постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. Деятельность новой организации связана с профилактикой социального сиротства.

«Ребята под руководством кураторов будут получать навыки, которые помогут им адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен учреждения: учиться эффективно коммуницировать, готовить еду, заниматься на компьютере. Планируется открытие швейной мастерской», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Также наставники помогут сделать важный выбор - определиться с профессией, обучиться ей и затем трудоустроиться. На начальном этапе работы они станут сопровождать своих подопечных.

Кроме того, кураторы выстраивают взаимоотношения с родственниками, опекунами сирот, социальными педагогами, оказывают помощь в решении правовых вопросов, организуют медицинские и психологические консультации.

Координировать деятельность центра будет региональный минтруд.

Кстати, похожая форма работы в Пензенской области опробована центром профилактики деструктивного поведения подростков, функционирующим на базе Дома молодежи.