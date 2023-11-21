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Общество

В Пензе заработал центр постинтернатного сопровождения

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Во вторник, 21 ноября, в Пензе открылся центр постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. Деятельность новой организации связана с профилактикой социального сиротства.

«Ребята под руководством кураторов будут получать навыки, которые помогут им адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен учреждения: учиться эффективно коммуницировать, готовить еду, заниматься на компьютере. Планируется открытие швейной мастерской», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Также наставники помогут сделать важный выбор - определиться с профессией, обучиться ей и затем трудоустроиться. На начальном этапе работы они станут сопровождать своих подопечных.

Кроме того, кураторы выстраивают взаимоотношения с родственниками, опекунами сирот, социальными педагогами, оказывают помощь в решении правовых вопросов, организуют медицинские и психологические консультации.

Координировать деятельность центра будет региональный минтруд.

Кстати, похожая форма работы в Пензенской области опробована центром профилактики деструктивного поведения подростков, функционирующим на базе Дома молодежи.

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