Мэр Пензы предложил привлекать к благоустройству скверов активистов

28.10.2020 | 12:29

На прямую линию, которую провел в Instagrаm глава администрации Пензы Андрей Лузгин в среду, 28 октября, поступили вопросы о завершении реконструкции набережной и благоустройстве городских скверов.

«Набережная - один из знаковых и самых дорогих объектов для нашего города. Закончено три этапа из четырех, мы находимся в процедуре расселения жилых домов. Затем необходимо провести перекладку магистрального водопровода и канализационного коллектора», - пояснил мэр областного центра.

Он напомнил, что в этом году внимание уделялось правобережью Суры: на ней вырубили поросль, покрасили подпорную стенку, убрали мусор.

«Набережную не бросаем, убираем мусор во время субботников. Но каких-то капитальных вложений до момента перекладки сетей не будет», - подытожил Лузгин.

Он также коснулся темы реконструкции нескольких городских скверов. В частности, зеленую зону у дворца единоборств «Воейков» планируется привести в порядок за счет программы «Формирование комфортной городской среды». Документация уже разработана, стоимость проекта - 50 млн рублей.

Также предусмотрены средства на разработку документации на благоустройство сквера возле дизельного завода, проект стоит 10 млн.

«Закончим в 2021 году документацию и исходя из бюджета будем думать о его реализации», - пообещал мэр.

В городе есть скверы, благоустройство которых весьма затруднительно, особенно в финансовом плане (у заводов «Пензхиммаш», «Текстильмаш», компрессорного). Андрей Лузгин предложил применить другую тактику - привлечь к благоустройству зеленых зон активистов. По его мнению, совсем не обязательно везде укладывать асфальт или разбивать клумбы: ряд таких зон, например Семейный сквер на ГПЗ, имеет природный характер, который нужно использовать.

«Когда стали реконструировать Ласточкины горы, обратилась группа активистов, и мы поддержали их грантом. Проект предполагает превращение этой зоны в комфортную для отдыха. Мы хотели бы продолжить эту практику. Когда работы на Ласточке будут закончены, жители других районов города наверняка захотят последовать этому примеру. Необязательно вкладывать огромные деньги - 50 или 100 миллионов рублей», - считает Лузгин.