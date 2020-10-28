Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|13:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Мэр Пензы предложил привлекать к благоустройству скверов активистов

Печать

На прямую линию, которую провел в Instagrаm глава администрации Пензы Андрей Лузгин в среду, 28 октября, поступили вопросы о завершении реконструкции набережной и благоустройстве городских скверов.

«Набережная - один из знаковых и самых дорогих объектов для нашего города. Закончено три этапа из четырех, мы находимся в процедуре расселения жилых домов. Затем необходимо провести перекладку магистрального водопровода и канализационного коллектора», - пояснил мэр областного центра.

Он напомнил, что в этом году внимание уделялось правобережью Суры: на ней вырубили поросль, покрасили подпорную стенку, убрали мусор.

«Набережную не бросаем, убираем мусор во время субботников. Но каких-то капитальных вложений до момента перекладки сетей не будет», - подытожил Лузгин.

Он также коснулся темы реконструкции нескольких городских скверов. В частности, зеленую зону у дворца единоборств «Воейков» планируется привести в порядок за счет программы «Формирование комфортной городской среды». Документация уже разработана, стоимость проекта - 50 млн рублей.

Также предусмотрены средства на разработку документации на благоустройство сквера возле дизельного завода, проект стоит 10 млн.

«Закончим в 2021 году документацию и исходя из бюджета будем думать о его реализации», - пообещал мэр.

В городе есть скверы, благоустройство которых весьма затруднительно, особенно в финансовом плане (у заводов «Пензхиммаш», «Текстильмаш», компрессорного). Андрей Лузгин предложил применить другую тактику - привлечь к благоустройству зеленых зон активистов. По его мнению, совсем не обязательно везде укладывать асфальт или разбивать клумбы: ряд таких зон, например Семейный сквер на ГПЗ, имеет природный характер, который нужно использовать.

«Когда стали реконструировать Ласточкины горы, обратилась группа активистов, и мы поддержали их грантом. Проект предполагает превращение этой зоны в комфортную для отдыха. Мы хотели бы продолжить эту практику. Когда работы на Ласточке будут закончены, жители других районов города наверняка захотят последовать этому примеру. Необязательно вкладывать огромные деньги - 50 или 100 миллионов рублей», - считает Лузгин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Необязательно вкладывать огромные деньги - 50 или 100 миллионов рублей», - считает Лузгин.
Тогда почему «Воейков» будет стоить 50 млн, в пять раз дороже сквера у дизельного?

Гость||

Сколько стоил грант на Ласточкины горы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В городе есть скверы, благоустройство которых весьма затруднительно, особенно в финансовом плане (у заводов «Пензхиммаш», «Текстильмаш», компрессорного). Андрей Лузгин предложил применить другую тактику - привлечь к благоустройству зеленых зон активистов. По его мнению, совсем не обязательно везде укладывать асфальт или разбивать клумбы: ряд таких зон, например Семейный сквер на ГПЗ, имеет природный характер, который нужно использовать.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Набережную не бросаем, убираем мусор во время субботников.
Мы это кто? Ты, любезный, дальше площади Жукова никуда не ходил во время проведения субботника! Не лги, белоглазый!

Гость||

Правильно, зачем деньги тратить, пусть дурачки убирают))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Правильно, зачем деньги тратить, пусть дурачки убирают))))))))
Все уже давно потрачено, а работать- дураков найти надо.

Гость||

А мы предлагаем чиновников привлекать к ответственности. К уголовной.

Гость||

Как же у нас любят халяву !!!! Месячники , субботники , с депутатских фондов снимайте деньги , нанимайте людей и пусть убирают !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте