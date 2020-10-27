В областной детской больнице станет больше плановых пациентов

27.10.2020 | 19:00

Коронавирус коронавирусом, но малыши страдают и от многих других проблем со здоровьем.В областной детской больнице приняли решение принимать больше юных пациентов в плановом порядке. Такая возможность у медицинского учреждения есть - недавно здесь закончен ремонт хирургического корпуса.

«Несмотря на то что все обследования, включая обследование на COVID-19, ПЦР-диагностику, пациенты проходят в нашей больнице, мы можем увеличить плановую госпитализацию на 50%», - заверил главный врач областной детской больницы Максим Баженов.

Все необходимые меры эпидемической безопасности - дистанция, изоляция пациентов - соблюдаются. Поэтому принимать больше пациентов кажется правильным, чтобы дети не ждали долго нужных обследований и операций.

«Уже установлено и будет еще устанавливаться современнейшее оборудование: магнитный томограф, КТ, УЗИ», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Грандиозный ремонт начался в 2019 году. Еще не все сделано - завершается реконструкция акушерского корпуса, планируется ввести объект в эксплуатацию в конце 2020-го.

В больничном корпусе на улице Гагарина готовятся принимать взрослых пациентов с коронавирусом. Здесь предполагается развернуть 222 койки, из них 12 реанимационных. 230 точек оснастят кислородными системами.