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Общество

В области на карантине по COVID-19 остаются 2 школы и 1 детсад

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Во вторник, 27 октября, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальную информацию по учреждениям в связи с распространением инфекционных заболеваний.

На эту дату из-за коронавируса в регионе полностью закрыты две школы и один детский сад, а также еще 82 класса и 10 групп.

После ограничительных мероприятий к занятиям вернулись ученики одной школы и 10 классов в других учреждениях.

Из-за ОРВИ распущены 65 классов в школах и 9 групп в детсадах. К учебе приступили 11 классов.

Неделей ранее сообщалось, что по причине обнаружения COVID-19 в области закрыты 3 школы и 1 детсад, а также 90 классов и 8 групп.

С 31 октября ученики уходят на осенние каникулы, которые решено продлить до 14 ноября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гость||

Дети переносят легко? У меня сын заболел ковидом и заразил меня. Ученые выяснили, что переболевшие СOVID-19 дети могут иметь проблемы с фертильностью (способность производить жизнеспособное потомство) и передавать эту проблемы последующим поколениям. У 30% детей снизились когнитивные функции (умственные). Я - за дистанционку!

Гость||

а жить тоже дистанционно???????????

Гость||

И жить дистанц -тоже, лучше так жить, чем умерать...!

Имя: Гость
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