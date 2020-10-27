В области на карантине по COVID-19 остаются 2 школы и 1 детсад

27.10.2020 | 12:48

Во вторник, 27 октября, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальную информацию по учреждениям в связи с распространением инфекционных заболеваний.

На эту дату из-за коронавируса в регионе полностью закрыты две школы и один детский сад, а также еще 82 класса и 10 групп.

После ограничительных мероприятий к занятиям вернулись ученики одной школы и 10 классов в других учреждениях.

Из-за ОРВИ распущены 65 классов в школах и 9 групп в детсадах. К учебе приступили 11 классов.

Неделей ранее сообщалось, что по причине обнаружения COVID-19 в области закрыты 3 школы и 1 детсад, а также 90 классов и 8 групп.

С 31 октября ученики уходят на осенние каникулы, которые решено продлить до 14 ноября.