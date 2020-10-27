В области на карантине по COVID-19 остаются 2 школы и 1 детсад

Во вторник, 27 октября, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальную информацию по учреждениям в связи с распространением инфекционных заболеваний.
На эту дату из-за коронавируса в регионе полностью закрыты две школы и один детский сад, а также еще 82 класса и 10 групп.
После ограничительных мероприятий к занятиям вернулись ученики одной школы и 10 классов в других учреждениях.
Из-за ОРВИ распущены 65 классов в школах и 9 групп в детсадах. К учебе приступили 11 классов.
Неделей ранее сообщалось, что по причине обнаружения COVID-19 в области закрыты 3 школы и 1 детсад, а также 90 классов и 8 групп.
С 31 октября ученики уходят на осенние каникулы, которые решено продлить до 14 ноября.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Медицина в России более стабильна, чем во многих других передовых странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.