Пензенское УФАС: За 9 месяцев бензин подорожал менее чем на 3%

27.10.2020 | 10:08

В понедельник, 26 октября, УФАС России по Пензенской области отчиталось о промежуточных итогах ежедневного мониторинга цен на бензин и дизельное топливо.

Речь шла о периоде с января по сентябрь 2020 года. Специалисты оперировали данными о розничных ценах на АЗС, предоставленными как крупными компаниями («Лукойл», «Роснефть»), так и независимыми хозяйствующими субъектами.

Выяснилось, что в среднем стоимость бензина в регионе увеличилась менее чем на 3%: Аи-92 подорожал на 2,78%, Аи-95 - на 2,87%.

«Повышение розничных цен на автомобильные бензины и дизельное топливо, зафиксированное за истекшие 3 квартала 2020 года, находится в пределах среднего уровня инфляции в соответствии с данными Центрального Банка РФ за указанный период (за 9 месяцев 2,88%)», - сообщила пресс-служба управления.

Рост цен на бензин бросился в глаза пензенцам в середине июня. На тот момент на одной из заправок цена 92-го достигла 43 рублей 92 копеек, 95-го - 47 рублей 8 копеек, прибавка составила 30 копеек. Изменения коснулись именно двух ходовых марок.