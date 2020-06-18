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Общество

В Пензе отметили рост цен на бензин и газ

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В Пензе отмечается подорожание бензина. На одной из заправок цена 92-го достигла 43 рублей 92 копеек, 95-го - 47 рублей 8 копеек, прибавка составила 30 копеек. Изменения коснулись именно двух ходовых марок. Другие компании тоже переписывают цифры на табло, и некоторые сделали это несколько раньше.

«За последние сутки-двое мы цены не поднимали, а за последний месяц мы подняли всего в рамках 1 допустимого процента. Это связано с отсутствием топлива и сильным подорожанием опта. За последние пару месяцев цена для клиента в опте подорожала более чем на 6 рублей.

На данный момент заправка практически торгует в ноль. Ничего не зарабатываем, но цены держим на уровне. Надеемся, что в скором времени какие-то меры будут приняты и оптовая цена отскочит обратно, рынок нормализуется», - отметил руководитель АЗС Андрей Сурков.

Не все автолюбители заметили изменения. А вот внимательные водители по-разному отнеслись к новым ценам и суммам.

«Ну а куда деваться, это уже привычное дело. Что мы можем сделать? Ничего не сделаем», - высказался один из них.

«Естественно, отрицательное. Страна-газодобытчик, нефтеперерабатывающие фабрики - и такая цена бензина. Я думаю, это идет от добытчиков», - предположил другой.

Раскошелиться теперь заставляют и тех, кто ездит на альтернативном топливе. Оно выросло в цене сразу на 2 рубля.

«Газ подорожал. Был 21 вчера, сегодня - 23. Полный бак 800 рублей стоил, сейчас уже побольше», - рассказал водитель.

В начале лета Минэнерго заявляло, что ожидает восстановления производства бензина в июне. Именно это позволит прекратить дальнейший рост цен на топливо.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не много странно, не дождавшись голосования...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе отмечается подорожание бензина
Понеслась п..а по кочкам. Закончилась пандемия. С 1 июля коммуналка вырастет, потом хлебушек.. Зато за поправки все проголосуем

Гость||

Всё правильно. С быдлом так и надо поступать.

Гость||

я рад, что с нами так издеваются.

Гость||

НУ.... за поправки!!!

Гость||

«Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до исторического максимума».

Результаты запрета импорта топлива не заставили себя ждать. “Поправки” — это когда на бумаге голосуешь как бы за рост оплаты труда для себя, а на деле — за максимальные доходы Сечина до 2036 года

Гость||

Гость писал(a):

Не много странно, не дождавшись голосования...
С голосованием уже все решено?

Гость||

Вот тебе бабушка и Юрьев день!

А в уши дуют "поправки,поправки,мы за вас,за пенсию,за достойный труд".

Сейчас все рванет,лицемеры!

Была нефть дешевая,ничего не дешевело,как в других странах,стала подороже-понеслось.

Гость||

Это потому что нефть дорогая. сечин не может же продавать дешевле рынка, иначе он обеднеет. И если дешёвая будет, тоже будет дороже продавать, чтобы мы ему компенсировали убытки. Мы рабы для этого чиновничьего государства!

Д-р Шаффхаузен||

Вот прямо даже не верится. Наш президент Путин же говорил что не должны цены на бензин повышаться. А я ему верю. Скорее всего это происки навальнят, ходора и трампа. Они подкинули эту новость. Еще пади и Платошкин к этому причастен. Только из-за них все наши несуразности.

Гость||

Гость писал(a):

Вот тебе бабушка и Юрьев день!

А в уши дуют "поправки,поправки,мы за вас,за пенсию,за достойный труд".

Сейчас все рванет,лицемеры!

Была нефть дешевая,ничего не дешевело,как в других странах,стала подороже-понеслось.

Аналогия проста ,паразита-кровопийцу не интересует состояние и самочувствие жертвы,присосался и погнали.)))))В годы СССР основная масса средств от этого шла на развитие страны,нынче на содержание паразитического олигархата.

Гость||

Российские НПЗ в мае сократили выпуск бензина до 2,477 миллиона тонн, что стало минимумом за 15 лет

Гость||

Если не привяжут стоимость бензина к МРОТ в поправках к конституции не пойду голосовать или скажу свое НЕТ. Для меня это главная поправка, остальные бутафорные. А то у нас бензин дорожает, даже когда нефть готовы "за так" отдавать.

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Вот прямо даже не верится. Наш президент Путин же говорил что не должны цены на бензин повышаться. А я ему верю. Скорее всего это происки навальнят, ходора и трампа. Они подкинули эту новость. Еще пади и Платошкин к этому причастен. Только из-за них все наши несуразности.
да стопудово Навальный лодку раскачивает, уже какой раз из-за него бензин дорожает, еслиб не он жили бы как люди

Гость||

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