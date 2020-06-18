В Пензе отметили рост цен на бензин и газ

18.06.2020 | 18:00

В Пензе отмечается подорожание бензина. На одной из заправок цена 92-го достигла 43 рублей 92 копеек, 95-го - 47 рублей 8 копеек, прибавка составила 30 копеек. Изменения коснулись именно двух ходовых марок. Другие компании тоже переписывают цифры на табло, и некоторые сделали это несколько раньше.

«За последние сутки-двое мы цены не поднимали, а за последний месяц мы подняли всего в рамках 1 допустимого процента. Это связано с отсутствием топлива и сильным подорожанием опта. За последние пару месяцев цена для клиента в опте подорожала более чем на 6 рублей.

На данный момент заправка практически торгует в ноль. Ничего не зарабатываем, но цены держим на уровне. Надеемся, что в скором времени какие-то меры будут приняты и оптовая цена отскочит обратно, рынок нормализуется», - отметил руководитель АЗС Андрей Сурков.

Не все автолюбители заметили изменения. А вот внимательные водители по-разному отнеслись к новым ценам и суммам.

«Ну а куда деваться, это уже привычное дело. Что мы можем сделать? Ничего не сделаем», - высказался один из них.

«Естественно, отрицательное. Страна-газодобытчик, нефтеперерабатывающие фабрики - и такая цена бензина. Я думаю, это идет от добытчиков», - предположил другой.

Раскошелиться теперь заставляют и тех, кто ездит на альтернативном топливе. Оно выросло в цене сразу на 2 рубля.

«Газ подорожал. Был 21 вчера, сегодня - 23. Полный бак 800 рублей стоил, сейчас уже побольше», - рассказал водитель.

В начале лета Минэнерго заявляло, что ожидает восстановления производства бензина в июне. Именно это позволит прекратить дальнейший рост цен на топливо.