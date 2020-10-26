В автобусах Заречного ввели бескондукторное обслуживание

26.10.2020 | 10:00

В понедельник, 26 октября, на линии в Заречном вышли автобусы без кондукторов. Горожанам предлагается оплачивать проезд в них и отрывать билеты самостоятельно.

«Пассажиры должны будут положить деньги в специальный ящик и оторвать нужный билет. Варианта билетов два: ученический за 10 рублей и стандартный за 18. Ящик будет находиться рядом с водителем», - пояснил портал «Заречье сегодня».

Без кондукторов окажутся лишь некоторые автобусы. На них будут установлены соответствующие таблички.

Сотрудники транспортного предприятия попросили горожан заранее планировать такие поездки - готовить наличные деньги без сдачи.

Проверять, оплатили ли пассажиры проезд, будут контролеры. Проследить за процессом оплаты можно будет благодаря системам видеонаблюдения, установленным в салонах транспортных средств.