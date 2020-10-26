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Общество

В автобусах Заречного ввели бескондукторное обслуживание

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В понедельник, 26 октября, на линии в Заречном вышли автобусы без кондукторов. Горожанам предлагается оплачивать проезд в них и отрывать билеты самостоятельно.

«Пассажиры должны будут положить деньги в специальный ящик и оторвать нужный билет. Варианта билетов два: ученический за 10 рублей и стандартный за 18. Ящик будет находиться рядом с водителем», - пояснил портал «Заречье сегодня».

Без кондукторов окажутся лишь некоторые автобусы. На них будут установлены соответствующие таблички.

Сотрудники транспортного предприятия попросили горожан заранее планировать такие поездки - готовить наличные деньги без сдачи.

Проверять, оплатили ли пассажиры проезд, будут контролеры. Проследить за процессом оплаты можно будет благодаря системам видеонаблюдения, установленным в салонах транспортных средств.

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Гость||

О! Вспомним детство!

Говорим, я опустил рубль, и сидим 95 копеек сдачи набираем с пассажиров!

Гость||

Лучший контролер совесть!

Имя: Гость
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