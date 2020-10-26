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Общество

Белозерцев напомнил о продлении каникул и поручил не бросать детей

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал продление школьных каникул, которые должны начаться 31 октября. В конце минувшей недели стало известно, что они будут продолжаться не неделю, а две.

«Решение принято после консультации с профильными министерствами и специалистами ведомств, ответственных за реализацию мер по профилактике COVID», - пояснил Иван Белозерцев во время оперативного совещания утром в понедельник, 26 октября.

При этом он поручил главам муниципальных образований уделить особое внимание вопросам занятости детей и подростков в этот период.

«Дети не должны быть брошены», - подчеркнул Белозерцев.

Кроме того, он поручил начать в регионе подготовку к новогодним праздникам.

«Необходимо привести в порядок хоккейные площадки. Если объекты требуют ремонта, надо этой работой заняться. Там, где нет освещения, нужно его сделать. Должны быть планы подготовки к проведению новогодних праздников», - поставил задачи Иван Белозерцев.

В ближайшее время также должны начать подготовку к украшению улиц. Для городов и поселков утвердят эскизы оформления и приобретут необходимые украшения и иллюминацию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Pnzreg.ru
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Гость||

У нас в группе дет сада, половина мам не работает, но водят детей. Может как-то оставить ДС только для работающих?

Гость||

Гость писал(a):

У нас в группе дет сада, половина мам не работает, но водят детей. Может как-то оставить ДС только для работающих?
Откуда вы все знаете-то? Я вот вообще не знаю, кто где работает из родителей в группе моего ребенка. И даже не интересно.

Гость||

Хоккейная площадка "Луч" (район ул.Жемчужной, д.32) заброшена последние 3 года. Пожалуйста, наведите там порядок!

Гость||

ст. УК РФ 125 Оставление в опасности ребенка до 14 лет

Гость||

Собянин сказал экономику не останавливать, как весной! Строго выполняет указания Москвы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Дети не должны быть брошены», - подчеркнул Белозерцев.
Каникулы продлили, чтобы не собирать массово детей в школе, т.е. дети должны находиться дома. Кто должен организовать занятость детей дома?

Гость||

Почему обучение сокращается? Образованные дети не нужны?

Гость||

Гость писал(a):

Каникулы продлили, чтобы не собирать массово детей в школе, т.е. дети должны находиться дома. Кто должен организовать занятость детей дома?
Почему эту дополнительную неделю не провести дистанционно?

Гость||

Гость писал(a):

Почему эту дополнительную неделю не провести дистанционно?
Кто мешает, наймите репетитора и учитесь.

Гость||

Гость писал(a):

У нас в группе дет сада, половина мам не работает, но водят детей. Может как-то оставить ДС только для работающих?
ЭТОТ ... НАПОМИНАЕТ ГОРБАЧЕВА!

Гость||

Гость писал(a):

ЭТОТ ... НАПОМИНАЕТ ГОРБАЧЕВА!
ТОТ УНИЧТОЖИЛ СТРАНУ, ЭТОТ УНИЧТОЖАЕТ ЛЮДЕЙ.

Имя: Гость
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