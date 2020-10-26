Белозерцев напомнил о продлении каникул и поручил не бросать детей

26.10.2020 | 11:42

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал продление школьных каникул, которые должны начаться 31 октября. В конце минувшей недели стало известно, что они будут продолжаться не неделю, а две.

«Решение принято после консультации с профильными министерствами и специалистами ведомств, ответственных за реализацию мер по профилактике COVID», - пояснил Иван Белозерцев во время оперативного совещания утром в понедельник, 26 октября.

При этом он поручил главам муниципальных образований уделить особое внимание вопросам занятости детей и подростков в этот период.

«Дети не должны быть брошены», - подчеркнул Белозерцев.

Кроме того, он поручил начать в регионе подготовку к новогодним праздникам.

«Необходимо привести в порядок хоккейные площадки. Если объекты требуют ремонта, надо этой работой заняться. Там, где нет освещения, нужно его сделать. Должны быть планы подготовки к проведению новогодних праздников», - поставил задачи Иван Белозерцев.

В ближайшее время также должны начать подготовку к украшению улиц. Для городов и поселков утвердят эскизы оформления и приобретут необходимые украшения и иллюминацию.