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Общество

Темпы ремонта в областном онкодиспансере ускорят

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Ремонтировать областной онкодиспансер будут быстрее. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в пятницу, 23 октября.

На капитальные работы в помещениях под установку нового оборудования в 2020 году выделено 26 миллионов 680 тысяч рублей. В медицинском учреждении появятся линейный ускоритель и два компьютерных томографа.

Врио министра строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву поручено подключиться к оперативному решению задач, привлечь субподрядчиков и каждый день контролировать ход работ.

«Необходимо параллельно проводить внутренние работы в помещениях (в частности, это установка крепежного оборудования и монтаж вентиляции) и отделку коридоров», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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