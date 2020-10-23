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Общество

Строительство детсада и поликлиники в Спутнике находится на контроле

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Строительство важных социальных объектов в Городе Спутнике идет по графику.

Их готовность представители холдинга «Термодом» продемонстрировали врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву, курирующему вопросы реализации национальных проектов в регионе. Вместе с главой администрации Пензенского района Сергеем Козиным первый вице-премьер побывал на стройке нового детского сада и детской поликлиники, которые должны быть сданы до конца года.

«Согласно нацпроекту, муниципалитет несет ответственность за ввод жилья, а «Термодом» исполняет обязательства по объему строительства - так же, как и в предыдущие годы. Это позволяет нам каждый год вводить новые социальные объекты, чтобы территория развивалась, а жители Спутника имели возможность получить все услуги», - подытожил глава района Сергей Козин.

Проверяющие побывали и на стройплощадках новых кварталов Спутника. Они остались довольны благоустройством, назвав его уровень одним из лучших в Пензенской области и в России.

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