Строительство детсада и поликлиники в Спутнике находится на контроле

23.10.2020 | 12:23

Строительство важных социальных объектов в Городе Спутнике идет по графику.

Их готовность представители холдинга «Термодом» продемонстрировали врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву, курирующему вопросы реализации национальных проектов в регионе. Вместе с главой администрации Пензенского района Сергеем Козиным первый вице-премьер побывал на стройке нового детского сада и детской поликлиники, которые должны быть сданы до конца года.

«Согласно нацпроекту, муниципалитет несет ответственность за ввод жилья, а «Термодом» исполняет обязательства по объему строительства - так же, как и в предыдущие годы. Это позволяет нам каждый год вводить новые социальные объекты, чтобы территория развивалась, а жители Спутника имели возможность получить все услуги», - подытожил глава района Сергей Козин.

Проверяющие побывали и на стройплощадках новых кварталов Спутника. Они остались довольны благоустройством, назвав его уровень одним из лучших в Пензенской области и в России.